Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel krijgt opnieuw kritiek omdat hij op een onrespectvolle manier met Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zou zijn omgegaan.

Charles Michel krijgt opnieuw de wind van voor. Op beelden is te zien hoe de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken Sam Kutesa donderdag het podium bestijgt tijdens de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie in Brussel. Kutesa negeert evenwel Von der Leyen en wandelt meteen in de richting van Charles Michel en Frans president Emmanuel Macron om hen te begroeten.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day :) pic.twitter.com/kvqdIDLOcc — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) February 18, 2022

Het is niet Michel, maar wel Macron die Kutesa er vervolgens op attent maakt dat Von der Leyen ook op het podium staat. Vervolgens begroet Kutesa de Duitse en hebben de twee een kort gesprek. Het feit dat Michel geen actie onderneemt, komt hem nu op kritiek te staan.

Het is niet de eerste keer dat Michel in opspraak komt. In april vorig jaar gingen hij en Von der Leyen op bezoek bij Turks staatshoofd Recep Tayyip Erdogan. Erdogan had maar één stoel voorzien en die werd prompt ingenomen door Michel. Daardoor moest Von der Leyen wat verweesd verderop plaatsnemen op een bank. Het incident staat te boek als Sofagate.

Lees ook: Hoe het ego van Charles Michel de EU parten speelt

Charles Michel krijgt opnieuw de wind van voor. Op beelden is te zien hoe de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken Sam Kutesa donderdag het podium bestijgt tijdens de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie in Brussel. Kutesa negeert evenwel Von der Leyen en wandelt meteen in de richting van Charles Michel en Frans president Emmanuel Macron om hen te begroeten. Het is niet Michel, maar wel Macron die Kutesa er vervolgens op attent maakt dat Von der Leyen ook op het podium staat. Vervolgens begroet Kutesa de Duitse en hebben de twee een kort gesprek. Het feit dat Michel geen actie onderneemt, komt hem nu op kritiek te staan.Het is niet de eerste keer dat Michel in opspraak komt. In april vorig jaar gingen hij en Von der Leyen op bezoek bij Turks staatshoofd Recep Tayyip Erdogan. Erdogan had maar één stoel voorzien en die werd prompt ingenomen door Michel. Daardoor moest Von der Leyen wat verweesd verderop plaatsnemen op een bank. Het incident staat te boek als Sofagate.