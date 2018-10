Sociale onrust bij Natuurpunt houdt aan

Donderdag besliste de raad van bestuur om algemeen directeur Chris Steenwegen met onmiddellijke ingang te ontslaan, enkele dagen nadat financieel directeur Leentje Osselaer al zelf was opgestapt. Aan de basis liggen uiteenlopende meningen over strategie en visie tussen de raad en de directie rond de professionalisering van de organisatie, na de enorme groei van de laatste jaren.

De voorzitter van de raad van bestuur, Lieven De Schamphelaere, sprak van "spanning" tussen het professionele kader van de organisatie en het vrijwilligersnetwerk. Het personeel reageerde misnoegd op het ontslag van Steenwegen, zo gaf personeelsafgevaardigde van ACV Koen Grolus donderdag aan. 'Wij willen dan ook dat de raad van bestuur de beslissing herziet', zei hij. 'Als de raad van bestuur daar niet op ingaat, dan beraden wij ons over verdere acties.'

Dinsdagavond bevestigde de raad van bestuur echter het ontslag van Steenwegen, zo zegt de woordvoerder van Natuurpunt, Hendrik Moeremans. 'De syndicale afvaardiging van het personeel van Natuurpunt heeft op dezelfde raad van bestuur enkele eisen op tafel gelegd, waarop aanstaande vrijdag een antwoord verwacht wordt.'

'Naar aanleiding van de spanningen aan de top heeft de raad van bestuur een zelfstandige werkgroep aangesteld met leden van zowel de raad van bestuur als het management', klinkt het voorts. 'De raad heeft ook beslist om de eigen werking te evalueren, procedures ernstig te willen hertekenen en een plan op te stellen dat een antwoord biedt op de nood aan vernieuwing.'

Moeremans benadrukt dat ondertussen 'de operationele werking van Natuurpunt gegarandeerd blijft' en dat de aanwervingsprocedure voor een nieuwe algemeen directeur wordt opgestart.

Grolus geeft woensdag aan pas vrijdag stelling te zullen nemen na het definitieve antwoord van de directie op het eisenpakket van de bonden. Dat bestaat uit zes punten. Naast het herstellen van Steenwegen in zijn functie, gaat het onder andere om meer transparantie door de raad van bestuur. Zo wil het personeel onder meer duidelijkheid over een interne audit over de werking van Natuurpunt die deze zomer al werd uitgevoerd, maar waar de raad niets mee deed. 'We vernemen daarnaast dat er sprake is van een mogelijke reorganisatie en ook daar willen we meer over weten.'

De personeelsafgevaardigde benadrukt nogmaals dat het personeel 'voor 100 procent vertrouwen heeft' in de directie en dat het 'de suggestie verwerpt dat er een kloof is tussen personeel en vrijwilligers'. 'Dat is een absurde stelling, want twee derde van het personeel is zelf ook vrijwilliger', aldus Grolus.

Bij Natuurpunt zijn 480 personeelsleden en meer dan 6.000 vrijwilligers aan de slag. De natuurbehoudsorganisatie telt 107.000 leden.