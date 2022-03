'Zulke mensen hebben helemaal geen energiepremie nodig', aldus Knack-redacteur Peter Casteels.

De winter heb ik net overleefd maar vanaf één april betaal ook ik een variabel tarief voor mijn gas en elektriciteit. Mijn energieleverancier kan me om redenen waar ik zelfs niet naar durf te informeren nog altijd niet zeggen hoeveel mijn maandelijkse voorschot zal bedragen, maar de schatting die me werd meegedeeld aan de telefoon - twee keer een halfuurtje wachtmuziek - was niet mis. 'Het ergste wat ons kan overkomen is dat we niet meer op restaurant kunnen gaan', zei een vriendin nog lachend in januari. Vandaag word ik wat zenuwachtig als ik eraan denk.

Om maar te zeggen dat ik alweer reikhalzend zit uit te kijken naar het vierde energiepakket dat de regering-De Croo ongetwijfeld binnenkort in elkaar zal knutselen. Ondanks drie eerdere pogingen is er voor iedereen die geen sociaal tarief heeft nog maar weinig afgepingeld van de energiefactuur. De prijzen stijgen rustigjes voort. Het is ook onmogelijk om iedereen vooruit te helpen, en daarom moeten er pijnlijke keuzes worden gemaakt. Ik wil daar graag bij helpen, met een voorstel.

Sluit iedereen die winkelt in de Delhaize uit van eender welke energiepremie, en hou meer over voor alle andere gegadigden.

Ik zag de bui uiteraard al wel wat hangen, en het was aan het begin van dit jaar een van mijn goede voornemens: zet nooit meer een voet in een filiaal van Delhaize. De enige keer dat ik er sindsdien nog ben geweest, was om een kistje oesters te halen voor een date. Verder hoef ik zelfs niet anders te gaan leven zonder Delhaize. Het assortiment van Albert Heijn is gewoon béter, en - vooral - de rekening is (voor, ik zeg het er maar even bij, exact dezelfde producten) niet zo ridicuul hoog. Delhaize was altijd al de duurste supermarktketen, sinds de inflatie opstak lijkt het lachwekkend te zijn geworden. De Standaard maakte onlangs een prijsvergelijking, en iedereen die nooit in de Delhaize komt kon alleen maar denken: wie doet daar in hemelsnaam nog zijn boodschappen?

Zulke mensen hebben helemaal geen energiepremie nodig.

Jarenlang hebben we ons vermakelijk opgewonden over de één procent rijksten van deze aarde. Nu de wereld alleen nog maar grimmiger en onvoorspelbaarder wordt - u wilt niet weten hoe duur het papier is waar deze column voorlopig nog op gedrukt staat - zullen daar alleen maar zondebokken bijkomen. Mensen die zich nog steeds de financiële nonchalance kunnen permitteren om bij Delhaize te kopen, komen dus ongetwijfeld in de vuurlinie te staan. Ze hebben het zelf gezocht. Vincent Van Peteghem zal daar rekening mee moeten houden als hij zijn fiscale hervorming voorbereidt, maar voor nu geven zij het best zelf al maar hun energiepremies terug.

