Slachtoffer-daderbemiddeling na ongeval mist bekendheid: '80 procent heeft er nochtans baat bij'

Soms kruisen levens elkaar bruusk en ongewild. Bij een verkeersongeval, bijvoorbeeld. Om daarna de draad weer te kunnen oppakken, kunnen zowel slachtoffers als daders baat hebben bij bemiddeling.

Een zonnige dag, begin september 2013. Els* is met de auto op de terugweg van een bezoek aan haar ouders. Plots hoort ze een harde klap. Ze heeft niets gezien, maar in de voorruit zit onmiskenbaar een grote barst. Ze stapt uit, loopt om de auto heen en ziet een jongen op de straatstenen liggen. Naast hem zijn fiets en een afgevallen schoen. Kieran, pas dertien, overleeft de aanrijding niet. Els weet met zichzelf geen blijf en zou zijn ouders willen bellen of schrijven, maar dat durft ze niet. Pas een hele tijd later komt ze via een bemiddelaar met hen in contact.

...