Door de coronacrisis moeten leerkrachten straks al hun creativiteit uit de kast halen om de verjaardag van Sinterklaas te vieren. Een blijde intocht zit er op heel wat scholen niet in.

Veel Vlaamse basisscholen schrappen dit jaar de intocht van Sinterklaas. Niet zozeer omdat hijzelf risicopatiënt is en uit een rode zone komt, maar wel omdat het haast onmogelijk is om zo'n kinderfeest op een veilige manier te organiseren. 'Gezien de hoge leeftijd van Sinterklaas vinden wij het aangewezen dat hij dit jaar een beroep doet op jongere hulpsinten die hij uit de schoolteams kan rekruteren', stelt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn Sint en Piet wel degelijk welkom op school zolang ze zich aan de veiligheidsmaatregelen houden. Dat wil zeggen dat ze een mondmasker moeten dragen en hun handen geregeld moeten wassen. 'En mogen de kinderen liedjes zingen?' staat in een advies aan de scholen. 'Uiteraard mogen zij liedjes zingen. De juffen en meesters mogen meezingen, maar dragen dan wel een mondmasker en blijven op twee meter afstand van hun collega's, de leerlingen en Sint en Piet.'

De kinderen mogen absoluut niet bij de Sint op schoot en de Pieten mogen geen snoepgoed gooien.

Een kleine rondvraag leert echter dat heel wat scholen toch liever een jaar overslaan. 'Als Sinterklaas op bezoek komt, zijn vooral de kleuters en de leerlingen uit de eerste jaren van onze lagere school overenthousiast', zegt een schooldirecteur. 'Dan wordt het wel erg moeilijk om de veiligheidsvoorschriften en vooral de afstandsregels te respecteren. Geen Sint en Pieten op onze school dus dit jaar, maar ik heb de leerkrachten wel gevraagd om al hun creativiteit uit de kast te halen, zodat we de verjaardag van de goedheilige man toch nog kunnen vieren.'

Nogal wat scholen doen dat door Sinterklaas brieven aan de leerlingen te laten schrijven of hem digitaal naar de klas te halen. Dat merkt ook Johan Custers van Decemberfeesten, een organisatie die onder meer Sinterklaasbezoeken verzorgt. 'Ook wij vinden het niet verantwoord om Sinterklaas in volle coronacrisis naar een school te sturen', zegt hij. 'Daarom bieden we dit jaar een veilig alternatief aan: professionele videoboodschappen op basis van informatie over de kinderen die we van de school in kwestie krijgen.'

Ook in scholen waar de Sint wél welkom is, wordt het feest niet als anders. Zo mogen de kinderen absoluut niet bij Sinterklaas op schoot en op veel plaatsen wordt het de Pieten verboden om met snoepgoed te gooien. Sommige installeren een wand van plexiglas. Andere ontvangen hem in de turnzaal, zodat hij aan de ene kant kan zitten en de kinderen meters verderop. 'Makkelijk is dat niet. We moeten immers niet alleen de kinderen en de sint uit elkaar houden, maar er ook voor zorgen dat onze leerkrachten op veilige afstand blijven', zegt een schooldirecteur. Op andere plekken zal de goedheilige man acte de présence geven op het dak, of zal hij traag voorbijrijden op zijn paard of in een auto. Voor zijn eigen veiligheid.

