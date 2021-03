Oud-kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wordt wellicht de nieuwe voorzitter van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Bracke bevestigt dat aan Knack hij de vraag kreeg of hij daarvoor 'beschikbaar' was. 'En ik heb ja geantwoord, maar voor de rest weet ik van niets', aldus Bracke.

Bij het kabinet van Cultuurminister Jan Jambon wil men het nieuws bevestigen noch ontkennen. De woordvoerder van de minister zegt dat het daarvoor nog 'te vroeg' is.

In kringen van het VAF gaat men er vanuit dat Bracke inderdaad hun nieuwe voorzitter wordt. Hij zou dan Kenneth Taylor, liberaal en provincieraadslid in Oost-Vlaanderen opvolgen.

Het VAF overkoepelt als instelling van de Vlaamse Gemeenschap het Filmfonds, het Mediafonds en het Gamefonds. Het VAF ondersteunt financieel audiovisuele producties en doet dat als zogenaamde externe subsidieverlener in opdracht van de Vlaamse regering. De jongste beheersovereenkomst met de Vlaamse regering loopt dit jaar af.

