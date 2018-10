'Shakespeare. Is er echt niets beters, of gewoon al eens iets anders?'

Waarom willen jongeren nog Shakespeare spelen? Met die vraag heb ik me wat beziggehouden terwijl ik vorige zaterdag, tijdens het festival Love at first sight, naar Hamlet van Kuiperskaai zat te kijken. Het was geen al te beste voorstelling ('rampzalige egotripperij', was het oordeel van de vriend met wie ik was, maar dat vond ik een tikkeltje overdreven), en je hebt bij Shakespeare toch altijd het gevoel dat je de voorstelling al eens eerder zag. Nog voor Hamlet het podium oploo...