Sfeer op het werk met 'wonderbrekingen': kleine acties blijken effectiever dan grote

Wandelen met alpaca's, door een moeras waden of pralines maken: anno 2018 hoef je voor de jaarlijkse teambuilding allang niet meer naar Durbuy Adventure. De vraag is alleen: worden Benny van de boekhouding en Rita van de receptie daar ook gelukkiger van? Voelen zij zich na zo'n dag weer een hecht 'team' in plaats van een willekeurige groep collega's? Of zijn ze vooral blij dat het verplichte nummertje er weer opzit en ze er zonder kleerscheuren af kwamen? Dat laatste is overigens niet vanzelfsprekend. Jaren geleden pleitte arbeidsauditeur Herwig L'Homme er in Het Belang van Limburg al voor om teambuilding te verbieden. 'Werknemers overschrijden hun grenzen. Ze doen extreme dingen, de concurrentie met collega's is groot en niemand wil een slechte indruk maken.' Dat loopt soms faliekant af. 'Tijdens onze jaarlijkse spo...