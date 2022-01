Vóór de verkiezingen van 2024 moet er een concreet plan op tafel liggen om de Senaat definitief af te schaffen. Dat is de ambitie van huidig Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose (Open VLD). Vanaf eind februari wil ze een aparte Senaatscommissie installeren die dat plan voorbereidt.

Dat zegt D'Hose in een interview in Het Nieuwsblad samen met haar voorzitter Egbert Lachaert.

Voor Open VLD-voorzitter Lachaert is het belangrijkste dat de Senaat als aparte politieke instelling ophoudt te bestaan. 'Dat kost de belastingbetaler 40 miljoen euro per jaar, terwijl de Senaat nauwelijks nog toegevoegde waarde heeft', zegt hij.

Irrelevant

De Senaat heeft als gevolg van verschillende staatshervormingen de laatste jaren ingeboet aan politiek gewicht en relevantie. De huidige bevoegdheden - het is vooral een 'reflectiekamer' geworden - zijn voor de liberalen vandaag onvoldoende om een aparte instelling te rechtvaardigen.

Het is de bedoeling dat na de ontmanteling het resterend personeel en het gebouw opgaan in de Kamer.

Consensus

Bij de andere Vlaamse partijen is er al langer consensus dat de Senaat geen toekomst meer heeft.

Zo herinnert de N-VA er zaterdag aan dat het al jarenlang consequent pleitbezorger is voor de afschaffing van de Senaat. N-VA-fractieleider in de Senaat Karl Vanlouwe steunt de oproep van Open VVL, maar hekelt meteen ook het gebrek aan daden.

'Ik hoor voorzitter D'Hose graag pleiten voor de afschaffing van de Senaat. Maar ik stel enkel vast dat haar partij geen concrete stappen onderneemt om die afschaffing te realiseren. Ik kan alleen maar hopen dat het Open VLD deze keer menens is, en dat het meer zijn dan holle woorden.'

De Belgische Senaat © Belga

