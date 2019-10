Elke week vraagt Knack aan ondernemende Belgen hoe ze lijf en psyche in balans houden. Ze houdt van ballet en de romans van Oek de Jong. 'Eigenlijk leid ik een simpel leven.' Met haar getuigenisboek Hoerenchance wil sekswerkster Sigrid Schellen de vooroordelen rond haar baan uit de weg ruimen.

Op de borstkas van Sigrid Schellen is in groen, geel en rood een slang getekend. De slang bijt in een hand waarop ' Love' staat geschreven. Ook Schellens linkerarm is bedekt met een tattoo. Een appel en een slang, naar het bekende Bijbelverhaal over verlangen en verleiding.

...