Waarover is seksuoloog Chloé De Bie van gedachte veranderd? 'Vroeger dacht ik dat alle pedoseksuele daden door pedofielen gepleegd werden, maar dat is helemaal niet zo.'

'Tijdens mijn studie seksuologie zeiden ze vaak: er is een groot verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit. Jaja, dacht ik, dat zal wel. Ook in de media doen ze vaak alsof die twee begrippen hetzelfde betekenen. Daar mag je zelfs niet aan twijfelen. Mijn ogen zijn pas opengegaan toen ik in Nederland in een psychiatrisch centrum ging werken. Daar kwam ik voor het eerst in contact met pedofielen. Mensen die nog nooit een kind aangeraakt hadden, maar dat wel wilden doen. Daarom zochten ze ook hulp. "Ik weet dat het niet mag," zeiden ze, "maar ik word opgewonden van kinderen. Help mij." Ze zagen enorm af en dat greep mij aan. Pedofilie is als het ware een geaardheid waar je niet zelf voor kiest. Net zoals wij er niet voor kiezen om heterofiel of homofiel te zijn. Het is alsof ik tegen jou zou zeggen: je mag niet opgewonden worden van een sexy vrouw, dat is fout. Maar je voelt die opwinding wel. Voor je geaardheid kies je niet, voor seksueel misbruik wel. Dát doen pedoseksuelen. En dat is natuurlijk wel heel erg fout en strafbaar.' Wat zou u doen als een van uw patiënten zegt dat hij een kind misbruikt? Chloé De Bie: O, ik zou alles doen om dat kind te beschermen. Zelfs mijn beroepsgeheim doorbreken. Maar 80 procent van de pedoseksuele daden worden niet door pedofielen gepleegd. Wel door mensen met bepaalde persoonlijkheidsstoornissen zoals psychopathie, door machtsmisbruik, of omdat sommigen kinderen als een gemakkelijk slachtoffer zien. Maar met pedofilie op zich is niets verkeerd. In je fantasie kun je niemand kwetsen, hè. Als je 's nachts masturbeert in bed, zal niemand dat ooit weten. Tenzij je het zegt. De meeste pedofielen verdienen het dus niet om zomaar afgeschilderd te worden als pedoseksueel. Ze moeten wel hulp krijgen. Wat zegt u tegen hen? De Bie: Dat je kunt leren omgaan met je pedofiele gedachten. Natuurlijk kun je niet stoppen met pedofiel te zijn - dat is geen knop die je zomaar aan- en uitzet. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je nooit overgaat tot seksueel misbruik van kinderen. Er bestaan goede initiatieven zoals Stop It Now. Iedereen die vragen heeft, kan daar anoniem terecht . Ook medische castratie is soms een optie: zo verdwijnt je verlangen in seksualiteit. Dat is al meer verregaand, maar voor sommigen is het wel een oplossing. Ze willen niet meer vechten tegen iets waar ze niets aan kunnen doen. 'Twijfel is de waakhond van het inzicht', schreef Confucius al. Twijfelt u vaak? De Bie: Ja, zeker professioneel. Als een koppel met mij komt praten, twijfel ik de hele tijd: welke vraag zal ik nu stellen? Twijfelen is essentieel in mijn job. Maar ook privé twijfel ik voortdurend. Ik ben op dit ogenblik single. Als ik je één raad mag geven: word als single nooit relatietherapeut. Elke dag word ik geconfronteerd met de moeilijkheden van relaties en seksualiteit. Maar dat is dus een ramp voor je eigen datingleven. (lacht) Als ik voor de eerste keer afspreek met een man, maak ik nochtans altijd goede voornemens: straks weer niet beginnen te analyseren, Chloé, dat is niet de bedoeling. Maar meestal zondig ik dus. Ik kan de pet van relatietherapeut niet zomaar afzetten.