Ze stemmen weinig hoopvol, de cijfers over seksueel geweld en partnergeweld. tenzij u het goed nieuws vindt dat het aantal verkrachtingen per dag in één jaar tijd met één eenheid verminderd is, van gemiddeld 10 per dag in 2019 naar 9 per dag in 2020?

64% van de Belgen tussen de 16 en 69 jaar oud werd ooit het slachtoffer van seksueel geweld. Het gaat om 81% van de vrouwen en 48% van de mannen.

...

64% van de Belgen tussen de 16 en 69 jaar oud werd ooit het slachtoffer van seksueel geweld. Het gaat om 81% van de vrouwen en 48% van de mannen. 19% van de vrouwen en 5% van de mannen werd ooit verkracht. (Er wordt enkel over verkrachting gesproken wanneer er penetratie van een lichaamsopening plaatsvindt met een lichaamsdeel of voorwerp.) 2 op de 5 vrouwen (42%) en 1 op de 5 mannen (19%) maakten ooit fysiek seksueel geweld mee. 78% van de vrouwen werd ooit slachtoffer van seksueel geweld zonder fysiek contact, zoals seksuele intimidatie. Bij mannen gaat het om 41%. Bijna 70% van de Belgische artsen heeft tijdens zijn loopbaan minstens één slachtoffer van seksueel geweld gezien. Slachtoffers melden zich meestal pas na enkele jaren. Slechts 4% van de slachtoffers van seksueel geweld stapte naar de politie (of wist dat iemand anders dat in haar of zijn plaats had gedaan). 3,6% van de Belgen geeft toe ooit zelf fysiek seksueel geweld te hebben gepleegd. Het gaat om 5,7% van de mannen en 1,5% van de vrouwen. In 29% van de gevallen was de partner of ex-partner het doelwit, in 28% van de gevallen een vriend(in), in 19% van de gevallen een kennis. Slechts in 10% van de gevallen was het slachtoffer een onbekende. Bron: UN-MENAMAIS (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium) In 2020 kreeg de hulplijn 1712 (voor vragen over elke vorm van geweld of misbruik) oproepen over 2110 (mogelijke) slachtoffers van partnergeweld.* Dat is een stijging van 85% tegenover 2019. 16% van die slachtoffers waren mannen, 84% vrouwen. * Partnergeweld is wel breder dan enkel seksueel geweld. Het is een verzamelterm voor lichamelijk, emotioneel, seksueel en financieel geweld tussen (ex-)partnersBron: Jaarrapport 1712In 2020 registreerde de federale politie 3271 meldingen van verkrachting en 157 meldingen van groepsverkrachting (pogingen niet meegerekend). Dat zijn gemiddeld ruim 9 verkrachtingen per dag. Dat is een lichte daling tegenover 2019. Toen waren er 3705 meldingen van verkrachting en 196 meldingen van groepsverkrachting (pogingen niet meegerekend). Dat waren er gemiddeld ruim 10 per dag. In 2020 registreerde de federale politie 181 meldingen van seksueel geweld binnen een koppel. In 2019 waren dat er 186. In 2020 registreerde de federale politie 3634 meldingen van seksueel geweld op het openbaar vervoer, op de openbare weg of op andere openbare of publiek toegankelijke plaatsen. In 2019 waren dat er 4308. Bron: Federale politie Tussen 2010 en 2017 kwamen jaarlijks gemiddeld 3902 dossiers over verkrachting binnen bij de correctionele parketten. Plus jaarlijks gemiddeld 4097 dossiers over aanranding van de eerbaarheid. 53% van de verkrachtingsdossiers werd in diezelfde periode geseponeerd. Dossiers over aanranding van de eerbaarheid werden geseponeerd in 59% van de gevallen. Meestal is dat om 'technische redenen', zoals 'onvoldoende bewijzen', 'dader onbekend' of 'geen misdrijf'. Bron: Hoge Raad voor de Justitie ('Naar een betere aanpak van seksueel geweld') In 2020 werden bij de correctionele parketten 9070 zaken van aanranding of verkrachting geopend (of heropend). In 2019 waren dat er 9340, in 2018 8561.In 2020 werden bij de correctionele parketten 8705 zaken van aanranding of verkrachting gesloten. 57% daarvan (4958 zaken) werd geseponeerd. Bron: Jaarstatistiek van de correctionele parketten en het federaal parket