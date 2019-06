'Wij hebben onze eigen versie van de wereld, en hoewel een volgende generatie die weer zal uitdagen, is het onze plicht om die versie toch door te geven', zegt schrijfster Valeria Luiselli.

In 2015 tolkte de Mexicaans-Amerikaanse schrijfster Valeria Luiselli (36 jaar) voor een immigratierechtbank in New York. Sindsdien trekt ze zich het lot aan van de onbegeleide minderjarige vluchtelingen uit Centraal-Amerika die ieder jaar de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten oversteken. Ze schreef er zowel een geëngageerd essay (Vertel me het einde, 2017) als een persoonlijke roman (Archief van verloren kinderen, 2019) over. Luiselli is bezig aan een literaire tournée in België en Nederland en trad onder meer op in Passa Porta en op Boek, Lokal in Leuven, events die telkens uitverkocht waren. Knack sprak met haar in het M Museum in Leuven. 'Observeren en documenteren is mijn natuurlijke identiteit geworden', zegt ze.

...