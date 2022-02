Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) wil het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) laten samenzitten met de academische wereld over grensoverschrijdend gedrag binnen het hoger onderwijs.

'Mijn bedoeling is om de expertise van het instituut optimaal ter beschikking te stellen van de onderwijsinstellingen', zei ze woensdag in de Kamercommissie Gelijke Kansen.

De afgelopen weken doken verschillende klachten op van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld. Dat was onder meer het geval op de VUB, de UGent en de KULeuven. Staatssecretaris Schlitz kreeg er woensdag tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommissie vragen over van Maria Vindevoghel (PVDA), Eva Platteau (Groen), Katleen Bury (VB), Karin Jiroflée (Vooruit) en Els Van Hoof (CD&V). Die wilden onder meer weten of Schlitz nadenkt over een globale aanpak van de problematiek.

'Ik ben het met jullie eens dat we deze strijd moeten aangaan', zei de staatssecretaris in haar antwoord. 'Onderwijs is natuurlijk een bevoegdheid van de deelstaten, dat neemt niet weg dat ik vanuit mijn bevoegdheid probeer bij te dragen waar ik kan.'

En daarvoor wil de staatssecretaris het IVGM en de onderwijswereld rond de tafel brengen, 'met het oog op een betere coördinatie van een aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in het hoger onderwijs'. 'Mijn bedoeling is om de expertise van het instituut optimaal ter beschikking te stellen van de onderwijsinstellingen', voegde ze daaraan toe.

Nieuwe zorgcentra seksueel geweld

Schlitz wees er ook op dat ze bezig is met de opening van vijf nieuwe zorgcentra seksueel geweld. In die centra kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht voor zowel medische zorg, psychische ondersteuning, sporenonderzoek als het doen van een aangifte. De staatssecretaris zei woensdag dat ze werkt aan een proefproject dat zich specifiek richt op het studentenmilieu. Dat moet in 2022 uitgerold worden.

Verschillende van die zorgcenta openen bovendien de deuren in studentensteden, voegde Schlitz eraan toe. Dat is onder meer het geval in Antwerpen, Leuven en Gent. 'Die moeten samenwerken met lokale actoren als studentenverenigingen, studentenvoorzieningen, meldpunten, enzovoort. Dat zijn onmisbare steunpilaren in deze strijd. Het doel is al deze actoren in een netwerk onder te brengen.'

Staatssecretaris Schlitz wil ook, bij het overleg tussen het IGVM en de academische wereld, 'de samenwerking met de zorgcentra verder op punt stellen en inventariseren met welke eventuele bijkomende noden de onderwijsinstellingen nog zitten'.

'Mijn bedoeling is om de expertise van het instituut optimaal ter beschikking te stellen van de onderwijsinstellingen', zei ze woensdag in de Kamercommissie Gelijke Kansen. De afgelopen weken doken verschillende klachten op van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld. Dat was onder meer het geval op de VUB, de UGent en de KULeuven. Staatssecretaris Schlitz kreeg er woensdag tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommissie vragen over van Maria Vindevoghel (PVDA), Eva Platteau (Groen), Katleen Bury (VB), Karin Jiroflée (Vooruit) en Els Van Hoof (CD&V). Die wilden onder meer weten of Schlitz nadenkt over een globale aanpak van de problematiek. 'Ik ben het met jullie eens dat we deze strijd moeten aangaan', zei de staatssecretaris in haar antwoord. 'Onderwijs is natuurlijk een bevoegdheid van de deelstaten, dat neemt niet weg dat ik vanuit mijn bevoegdheid probeer bij te dragen waar ik kan.' En daarvoor wil de staatssecretaris het IVGM en de onderwijswereld rond de tafel brengen, 'met het oog op een betere coördinatie van een aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in het hoger onderwijs'. 'Mijn bedoeling is om de expertise van het instituut optimaal ter beschikking te stellen van de onderwijsinstellingen', voegde ze daaraan toe. Schlitz wees er ook op dat ze bezig is met de opening van vijf nieuwe zorgcentra seksueel geweld. In die centra kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht voor zowel medische zorg, psychische ondersteuning, sporenonderzoek als het doen van een aangifte. De staatssecretaris zei woensdag dat ze werkt aan een proefproject dat zich specifiek richt op het studentenmilieu. Dat moet in 2022 uitgerold worden. Verschillende van die zorgcenta openen bovendien de deuren in studentensteden, voegde Schlitz eraan toe. Dat is onder meer het geval in Antwerpen, Leuven en Gent. 'Die moeten samenwerken met lokale actoren als studentenverenigingen, studentenvoorzieningen, meldpunten, enzovoort. Dat zijn onmisbare steunpilaren in deze strijd. Het doel is al deze actoren in een netwerk onder te brengen.' Staatssecretaris Schlitz wil ook, bij het overleg tussen het IGVM en de academische wereld, 'de samenwerking met de zorgcentra verder op punt stellen en inventariseren met welke eventuele bijkomende noden de onderwijsinstellingen nog zitten'.