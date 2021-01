'Het is voor mij als staatssecretaris, maar ook als vrouw, ondenkbaar dat een vrouw vandaag de dag in België nog steeds wordt beoordeeld en gestigmatiseerd om wat ze wel of niet draagt', aldus Sarah Schlitz.

Het is voor mij als staatssecretaris, maar ook als vrouw, ondenkbaar dat een vrouw vandaag de dag in België nog steeds wordt beoordeeld en gestigmatiseerd om wat ze wel of niet draagt. Dat heeft staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz (Ecolo) woensdag in de Kamer gezegd over de zaak Kaat Bollen. 'Indien er sprake is van discriminatie zal ik mijn bevoegd collega, minister David Clarinval (MR), oproepen tot een grondige evaluatie van de Psychologencommissie.'

Psyhologe en seksuologe Kaat Bollen besliste recent om haar titel als psychologe in te leveren nadat de Psychologencommissie haar een waarschuwing en een tuchtstraf oplegde vanwege enkele pikante foto's op sociale media. De sanctie kwam er na een klacht van een collega die aanstoot nam aan haar gedrag, omdat het de waardigheid van het beroep zou aantasten.

Staatssecretaris Sarah Schlitz kreeg woensdag in de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen vragen over de kwestie van Kamerleden Maria Vindevoghel (PVDA-PTB) en Barbara Creemers (Ecolo-Groen).

'Ik heb met veel verontwaardiging het nieuws over mevrouw Bollen gevolgd', zei Schlitz. 'Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), dat onder mijn bevoegdheid valt, is meteen met mevrouw Bollen in gesprek gegaan. Haar dossier, met inbegrip van het vonnis van de Psychologencommissie, wordt momenteel bestudeerd.'

Schlitz wil in afwachting van verder juridische advies geen uitspraken doen over het individuele dossier, maar zei wel dat ze, indien er sprake is van discriminatie, 'er alles aan zal doen dat verdere stappen ondernomen zullen worden. Desgevallend zal ik mijn bevoegd collega, minister Clarinval oproepen tot een grondige evaluatie van de Psychologencommissie', zei de staatssecretaris daarover.

Ze voegde daar aan toe dat het voor haar, zowel als staatssecretaris, maar ook als vrouw, 'ondenkbaar is dat een vrouw vandaag de dag in België nog steeds wordt beoordeeld en gestigmatiseerd om wat ze wel of niet draagt'. 'Voor mij is elke vrouw vrij in haar kledingkeuze, zonder daarbij waardigheid en al zeker niet haar rechten als vrouw te verliezen', besloot ze.

