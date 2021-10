Meer dan duizend mensen kwamen op straat tegen seksueel geweld in de Brusselse gemeente Elsene. Volgens staatsseretaris Sarah Schlitz (Ecolo) is een maatschappelijke omwenteling noodzakelijk.

Sinds een paar weken melden zich meer slachtoffers van seksueel geweld bij het Brusselse Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Dat heeft volgens staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) te maken met het hervatten van het academiejaar en de afbouw van de coronamaatregelen. En uiteraard met een zaak die Brussel, en vooral Elsene, in de greep houdt. Vorige week kwamen meer dan duizend mensen, voor het merendeel vrouwen, op straat tegen seksueel geweld. Aa...

Sinds een paar weken melden zich meer slachtoffers van seksueel geweld bij het Brusselse Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Dat heeft volgens staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) te maken met het hervatten van het academiejaar en de afbouw van de coronamaatregelen. En uiteraard met een zaak die Brussel, en vooral Elsene, in de greep houdt. Vorige week kwamen meer dan duizend mensen, voor het merendeel vrouwen, op straat tegen seksueel geweld. Aanleiding was een barman naar wie het parket een onderzoek is begonnen. De man zou verschillende vrouwen hebben gedrogeerd door iets in hun drankje te doen, en ze daarna hebben verkracht. Het parket kreeg van meerdere vrouwen klachten binnen. Het Brusselse ZSG won door die zaak aan bekendheid, wat het stijgende aantal aangiftes verklaart, denkt Schlitz. 'Wanneer een slachtoffer van seksueel geweld wordt opgevangen in een ZSG, ligt de kans op een aangifte zeven keer hoger.' In zo'n ZSG kan een slachtoffer niet enkel medische en psychische zorg krijgen, er kan ook een forensisch onderzoek worden uitgevoerd en er zijn speciaal opgeleide zedeninspecteurs van de politie beschikbaar. Er zijn sinds 2017 drie ZSG's in dit land, telkens gehuisvest in ziekenhuizen: in Gent (UZ), Luik (UMC) en Brussel (UMC Sint-Pieter). 'Ze hebben de afgelopen vier jaar zo'n 4000 slachtoffers opgevangen', zegt Schlitz. Dit jaar en volgend jaar moeten er nog zeven ZSG's bij komen, zodat er één in elke provincie is. In november openen ZSG's de deuren in Antwerpen en Charleroi. Oppositiepartij PVDA-PTB vraagt dat er in Elsene zélf een ZSG komt. 'Het dichtstbijzijnde ZSG bevindt zich in het Sint-Pietersziekenhuis en zit al behoorlijk vol', aldus Kamerlid Maria Vindevoghel. PVDA wil ook over de zaak debatteren in de commissie Binnenlandse Zaken. Deze week zit Schlitz, die in de begroting 10 miljoen extra uittrekt voor haar gelijkekansenbeleid, samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Schlitz zei op de RTBF dat ze veel verwacht van het interfederale plan tegen seksueel geweld. 'Alle overheden moeten hier samen aan werken.' Ze benadrukte ook het belang van een maatschappelijke omwenteling. 'In onze samenleving vinden we het normaal om tegen meisjes te zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn wanneer ze uitgaan. Alsof het normaal is dat zij zelf moeten instaan voor hun veiligheid.'