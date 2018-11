Sander Loones (N-VA): 'Nooit meer oorlog is een ideaal, geen realiteit'

Hoewel hij niet het meest bekende N-VA-gezicht is, behoort Sander Loones tot de partijtop. Hij studeerde met Theo Francken en Zuhal Demir, coördineerde jarenlang de studiedienst van de partij en onderhandelde mee het federale regeerakkoord in 2014. Even gold de jurist en ondervoorzitter van de partij zelfs als kroonprins van Bart De Wever. In 2014 volgde hij Johan Van Overtveldt op in het Europees Parlement. Het netwerk dat Loones daar heeft uitgebouwd, zal hem nu van pas komen, zegt hij. 'Oud-collega's zitten nu bijvoorbeeld op het Franse ministerie van Defensie of werken voor de Estste premier. Enkelen van hen lieten me al weten dat ze me g...