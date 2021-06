Sam van Rooy is als opvolger van Filip Dewinter het nieuwe boegbeeld van Vlaams Belang in Antwerpen. De Zondag sprak hem uitgebreid. 'Ik wil de komende jaren bewijzen dat ik het waard ben om Filip op te volgen.'

Zijn politieke vaders zijn Geert Wilders en Filip Dewinter, zegt Sam van Rooy (Vlaams Belang). 'Geert was mijn eerste leermeester. Ik heb een half jaar voor hem mogen werken. Een ongelooflijk leerrijke ervaring. Daarna werd ik woordvoerder van Filip, één van de meest invloedrijke politici van de voorbije decennia. Het is een grote eer dat ik hem mag opvolgen als fractieleider in Antwerpen.'

Extreemrechts noemt hij zichzelf nadrukkelijk niet. 'Want dat staat voor fascisme. Dat is revolutionair, gewelddadig en antidemocratisch. Ik ben geen van de drie. Ik ben een antifascist. (windt zich op) Ik word écht kwaad als mensen mij fascist of racist noemen. Anderen in mijn partij zouden de schouders ophalen, ik niet. Ik vind dat laster. Ik heb daarom politicoloog Carl Devos aangeklaagd. Hij noemt mij racist, maar hij kan dat niet bewijzen.'

Van Rooys uitlatingen jegens journalisten komen nochtans fastistisch over, want hij ontmenselijkt ze, meent de verslaggever van De Zondag. 'Komaan, dat is toch niet ontmenselijken? Veel journalisten tonen slecht gedrag, daarom noem ik ze tuig. Het werkt in twee richtingen, hè. Ik word uitgescholden voor extreemrechts en racist. Dat is liegen.'

