is frontman bij Rex Rebel en stal de show als 'Otter' in The Masked Singer op VTM.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? De overwinning van Joe Biden in Amerika geeft ons veel vreugde. Maar ik moet ook spontaan denken aan een recente e-mail van mijn moeder: of ik al had gehoord van dat Hongaarse schandaal? (Het Hongaarse Europarlementslid József Szájer werd eind november in Brussel betrapt tijdens een seksfeestje, en overtrad zo de coronamaatregelen, nvdr) Haar gedetailleerde beschrijving maakte me ook wel vrolijk. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Onze oudste dochter heeft de ziekte gehad, gelukkig in een milde vorm. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Goed voor mezelf zorgen, door gezond te eten en veel te fitnessen. Door de pandemie ben ik daar goed in geslaagd. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Ik ben opnieuw veel meer beginnen te lezen. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? Omdat wij fervente bibliotheekmensen zijn, is het geen recent boek. Maar Freedom van Jonathan Franzen stak erbovenuit. Een geweldig verhaal over diepe liefde en gemiste kansen. Bij films vallen mijn vrouw en ik meestal in slaap, maar de liveactionremake van The Lion King viel bij het hele gezin in de smaak. Verder zijn we verslaafd aan de Netflixserie The Crown. En het beste album van 2020 vond ik Folklore van Taylor Swift. Misschien niet de keuze die mensen van mij verwachten, maar het blijft me van het eerste tot het laatste nummer boeien. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Geen enkele. Ik ga enkel op restaurant om mijn vrouw of vrienden te plezieren, voor mij hoeft het niet. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Hawaï. Wie daar ooit was, wil sowieso terug. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Mijn oom, een arts, en mijn nichtje, een verpleegkundige. Dat zij elke dag het ziekenhuis blijven binnenstappen in deze crisis, vind ik een heroïsche daad. Hoe en met wie viert u kerstavond? Met mijn vrouw en de twee jongste kinderen gaan we met de camper door Arizona en Nevada trekken. Op kerstavond kamperen we in de Grand Canyon. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Over de Amerikaanse politiek kan ik uren praten, maar over de Belgische heb ik echt geen gefundeerde mening meer. Welk sociaal medium gooit u eruit? Ik krijg het almaar moeilijker met de algoritmes van Facebook, die ervoor zorgen dat mensen nog maar één soort informatie te zien krijgen. Maar omdat ik zo ver weg woon, is het wel een van de weinige manieren om met kennissen uit België in contact te blijven, en af en toe een foto van hun kinderen te zien passeren. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? Absoluut. Ik zou er zelfs met plezier meer voor betalen. Wie zult u deze kerst het meest missen? De familie in België. In een normaal jaar reis ik gemiddeld een keer of tien heen en weer, zodat ik iedereen genoeg kan zien. Wilt u snel gevaccineerd worden? Zodra het mag, ben ik erbij. Moet cultuur meer steun krijgen? Zeker weten. Het lijkt soms alsof onze job niet legitiem is en we maar gauw iets anders moeten gaan doen. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Ik kies ervoor om dat te geloven. Wie wenst u snel verzoening toe? De Republikeinen en de Democraten in de Verenigde Staten. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik vrees dat we snel weer in oude patronen zullen vervallen. Maar de jeugd zal toch anders naar het leven kijken: wat zij hebben meegemaakt, is amper te vatten. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Een minder gepolariseerde wereld.