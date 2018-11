Rutten wil in 2019 evenveel vrouwen als mannen op ministerposten

Gwendolyn Rutten kwam terug op de heisa rond het Oost-Vlaams gouverneurschap van de afgelopen weken. Open VLD-kandidate Carina Van Cauter trok zich terug nadat haar evaluatie voor de job in de pers was verschenen, volgens Rutten 'een schending van haar privacy en reputatie'.

Een en ander heeft volgens de Open VLD-voorzitster te maken met het feit dat Van Cauter een vrouw is. 'Wat zeker en vast speelt is de manier waarop ze is aangepakt en afgemaakt. Dat gebeurt vooral met vrouwen, en genadeloos met vrouwen', meent Rutten. Ze pleit ervoor om in 2019 evenveel vrouwen als mannen een ministerpost te geven, 'zowel Vlaams als federaal'. 'We zijn dan 2019, dat lijkt me de logica zelve.'

Rutten spoorde haar collega-voorzitters aan hetzelfde te doen. 'Het zou mooi zijn als alle partijen dat engagement nemen. Wij gaan er in elk geval voor zorgen dat er meer vrouwelijke lijsttrekkers zijn.'