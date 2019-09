Mensen zijn helemaal niet zo egoïstisch, onverschillig en moordlustig als u denkt. Rutger Bregman schreef met De meeste mensen deugen een boek van meer dan 500 pagina's om u daarvan te overtuigen. 'De gruwel van een oorlog zit echt niet in onze natuur.'

'Heb je het laatste seizoen van Temptation Island gezien?' vraagt Rutger Bregman, nog altijd maar 31 jaar, wanneer we hem spreken aan het Amsterdamse IJ. 'Doodsaai, toch? Televisiemakers moeten ontzettend hun best doen om het slechtste in de mens naar boven te halen, en dan gebeurt er soms nog altijd niets. Die deelnemers werden dan nog gemanipuleerd, belogen en dronken gevoerd. Als de makers helemaal niet zouden proberen te stoken, zouden ze echt een theekransje houden of een potje scrabble spelen op het strand.'

...