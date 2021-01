Het afgelopen jaar is in de haven van Antwerpen in totaal 65,48 ton cocaïne in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën Douane en Accijnzen. Het gaat opnieuw om een recordhoeveelheid.

Sinds 2013 is de totale hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in snel stijgende lijn. In 2020 lag de totale hoeveelheid veertien maal hoger dan acht jaar eerder. De 65,48 ton, met onder meer een recordinbeslagname van 11,5 ton cocaïne in een container eind oktober, heeft een geschatte straatwaarde van 7,5 miljard euro. Er werd ook 14,6 ton hasj, 446 kg heroïne, 336 kg marihuana en 7,8 ton precursoren voor drugs onderschept.

Volgens Kristian Vanderwaeren van de FOD Financiën lag de prognose voor 2020 vooraf op 70 ton cocaïne. Dat het eindresultaat iets lager ligt, heeft te maken met de coronacrisis. 'De drugbendes hebben hun methodes ook aangepast', zegt Vanderwaeren. 'De "rip-on rip-off-methode", waarbij een persoon op de terminal komt, is minder gebruikt in 2020. De bendes zijn overgestapt naar methodes zonder menselijke tussenkomst, door de drugs te verstoppen in legitieme goederen of in de structuur van de container. Bij die laatste methode zitten de drugs bijvoorbeeld in de koelstructuur van een reefer container.'

De Belgische douane maakte in 2020 gebruik van nieuwe scanners: drie draagbare backscatters en twee mobiele backscatters om containers en ladingen te scannen. De komende jaren wil de FOD Financiën verder investeren om uiteindelijk 100 procent van de risicocontainers - bijvoorbeeld uit oorsprongslanden Colombia, Brazilië en Ecuador - te scannen. 'Daarvoor zullen we nog meer scanners aankopen en bijvoorbeeld alle foto's die nu al genomen worden bij inspecties, gaan digitaliseren in een databank', zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

