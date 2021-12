De steunmaatregelen die de verschillende Belgische regeringen vorig jaar hebben genomen zijn goed voor 21,4 miljard euro aan uitgaven. Dat raamt het Rekenhof in een nieuwe audit die over enkele dagen verschijnt.

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de verschillende overheden van ons land, de openbare instellingen die ervan afhangen en de provincies. In zijn jongste rapport geeft het Hof commentaar bij de begroting van 2020.

Daarin licht het ook al een tipje van de sluier van een nieuwe analyse, die eerstdaags verschijnt. De overheden van ons land gaven vorig jaar maar liefst 21,4 miljard euro uit aan steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Dat bedrag ligt nu allicht al een stuk hoger, want ook in 2021 was er nog volop coronasteun nodig.

De topministers van de federale regering zitten vrijdagochtend samen om een nieuwe reeks maatregelen te bespreken, nu er opnieuw sectoren gesloten of zwaar getroffen door de strengere regels die het Overlegcomité de afgelopen weken heeft opgelegd.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zei gisteren/donderdag op Villa Politica dat er allicht wordt teruggegrepen naar het overbruggingsrecht voor de zelfstandigen in de getroffen sectoren. De liberalen zijn daarnaast vragende partij om in te gaan op de vraag van de horeca voor een tijdelijke btw-verlaging gedurende een kwartaal, 'maar we moeten zien wat redelijk en haalbaar is binnen de begroting', klonk het. Ook de verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor corona, een vraag van vooral de socialisten, ligt op tafel. Die maatregel loopt normaal gezien eind deze maand af.

