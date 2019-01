Ruim 12.000 jongeren nemen deel aan klimaatmars

De spijbelende klimaatjongeren zijn donderdag rond 10.30 uur begonnen aan hun protestmars door de hoofdstad. De leerlingen zijn massaal aanwezig en de opkomst lijkt nog groter dan vorige week. Toen betoogden zowat 3.000 jongeren.

Voor de tweede week op rij spijbelen de jongeren om de Belgische politici duidelijk te maken dat zij een ambitieuzer klimaatbeleid willen om hun toekomst te verzekeren. Gisteren ontvingen ministers uit de Vlaamse regering nog een delegatie jongeren.

'Het is zot hoe veel mensen er vandaag weer gekomen zijn', zegt organisatrice Anuna De Wever. 'Het feit dat nog meer mensen ons gehoord hebben en hier vandaag aanwezig zijn is een ongelooflijk signaal. Dit kan niet genegeerd worden.' De stoet van enthousiaste jongeren laat zich duidelijk horen, met slogans als 'Youth for Climate', 'What do we want? Climate justice' en 'Fossil fuel has got to go'.