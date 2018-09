Rob Wijnberg viert 5 jaar De Correspondent: 'Het nieuws volgen maakt je rechts'

Wie wil begrijpen hoe groot de sprong is die het Nederlandse journalistieke platform De Correspondent in vijf jaar heeft gemaakt, moet nog maar eens het fragment uit De wereld draait door bekijken waarin hoofdredacteur Rob Wijnberg zijn plannen voor het eerst uit de doeken doet. Een nieuw medium oprichten, zonder investeerders of advertenties, dat voorbij de waan van de dag gaat en niet aan snel nieuws of primeurs? Tafelheer Jan Mulder was toen, in maart 2013, alvast sceptisch. 'Maar Rob, wat je net zei, dat over die inbrekersstatistieken... niet echt sexy, hé? Lijkt me saai', was zijn reactie toen Wijnberg, een halfjaar daarvoor ontslagen als hoofdredacteur bij nrc.next, een mogelijk artikelonderwerp uit de doeken deed.

