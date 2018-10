Rik Torfs sprak met schrijver Philippe Claudel: 'Ik wil mensen wat storen in hun leven'

Het is twee over twaalf wanneer ik Hotel Ambassade in Amsterdam binnenstap. Een hotel dat eruitziet als een gewone huizenrij, maar dan wel langs de chique Herengracht. In alle kamers en gangen hangen schilderijen, veel Cobra, vandaag veeleer ontroerend vintage dan ontembaar wild zoals bedoeld in de jaren vijftig. De geschiedenis wint altijd. Alles is later anders dan wij het bedachten. Dat staat te lezen in de boeken van Philippe Claudel. Telkens weer. Op vele manieren.

