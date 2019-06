Hoe voorkomen we dat onze verdeelde samenleving finaal uiteenvalt? De Duitse intellectueel Heinz Bude stelt voor om een oud begrip nieuw leven in te blazen: solidariteit. 'Ik geloof in gevaarlijke ontmoetingen die je met andere mensen in contact brengen.'

Weissensee in het Berlijnse stadsdeel Pankow, het hart van de vroegere DDR. Uniforme gebouwen herinneren aan het verslagen communisme. Nieuwe staan er ook. Met veel licht, niet te hoog, niet te vervreemdend, vlak bij het groen. Volslagen rust aan het uiteinde van de stad. Hier woont Heinz Bude, hoogleraar in het meer dan driehonderd kilometer verderop gelegen Kassel, waar hij, wanneer er colleges zijn, twee, drie dagen per week verblijft. 'Ik heb altijd in Berlijn gewoond, ben hier in Kreuzberg geboren. Weggaan doe ik niet meer. Vier maanden schrijven en nadenken in Los Angeles, zoiets wel. Maar meer niet.' Ik ontmoette hem nooit eerder. Hij is op dit moment een van de bekendste sociologen van Duitsland. Of filosofen. Hij balanceert tussen de twee disciplines. De plek waar sociologie spannend wordt. Vooral de laatste jaren maakte hij furore met werk over het gevoel van de wereld. Gefühl in het Duits, mood in het Engels. En nu ook met een splinternieuw boek. De titel: Solidarität.

...