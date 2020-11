Als het van Europees commissaris en voormalig MR-vicepremier Didier Reynders afhangt, houdt ons land best twee kerncentrales langer open dan 2025. Volgens hem gaat de strijd tegen de klimaatopwarming voor op het debat over kernenergie.

Het federale regeerakkoord bevestigt de kernuitstap in 2025, maar voorziet wel een evaluatie in november 2021. Als die evaluatie zou aantonen dat er problemen dreigen met de bevoorradingszekerheid of de elektriciteitsprijs, dan kan beslist worden om twee reactoren langer open te houden.

Bij RTL-TVi werd aan voormalig vicepremier Didier Reynders gevraagd hoe hoog hij de kans inschat dat België effectief in 2025 volledig uit de kernenergie stapt. 'Drie op de tien', antwoordde de Europees Commissaris.

'Ik heb Jean-Pascal Van Ypersele (klimatatoloog en betrokken bij het IPCC-klimaatpanel, red.) ontmoet tijdens de regeringsvorming. Het viel me op dat hij toen zei dat het beter is om nog een tijdje nucleaire capaciteit te behouden om zo de klimaatambities te helpen realiseren. De Belgische en Europese klimaatambities gaan voor mij voor op het debat pro of contra kernenergie', aldus Reynders.

