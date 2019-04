Rekeningrijden: ook CD&V toont zich koele minnaar

'Ik denk dat het draagvlak voor de kilometerheffing ten onder is gegaan toen men is beginnen spreken over een gebiedsdekkende heffing.' Dat zei Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) in De Ochtend op Radio 1.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft zich jarenlang uitgesproken als een voorstander van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Maar de voorbije dagen en weken groeide er kritiek op de plannen. Vlaams Belang startte een protestcampagne met bumperstickers en ook PVDA lanceerde een petitie tegen de kilometertaks.

Volgens Weyts is het debat vergiftigd, is er geen draagvlak meer en is de bevolking bang gemaakt. 'We gaan dit niet door de strot van de Vlaming rammen', zei hij dinsdag bij VTM.

Volgens Lode Ceyssens (CD&V) had men niet mogen praten over een heffing op het volledige grondgebied. 'Je kan mensen niet zomaar gaan belasten als ze op de auto aangewezen zijn', zei hij woensdagochtend. 'Eerst en vooral moet er een volwaardig alternatief zijn. Daarna kan je gaan nadenken of het eerlijker is mensen te belasten voor het gebruik in plaats van het bezit van een auto.'

De CD&V'er wil het niet hebben over een bocht van zijn partij. 'Lees de stemtest, waar we heel duidelijk deze voorwaarde geformuleerd hebben', zei hij.