Reizigers die terugkeren uit gebieden die terug in lockdown zijn geplaatst moeten in quarantaine. De verschillende regeringen van ons land zijn het daar woensdag op het Overlegcomité over eens geraakt. Voor deze gebieden wordt ook een formeel reisverbod uitgevaardigd.

De overheid maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken. Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio's of landen die opnieuw in lockdown worden geplaatst. Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als 'hoogrisicocontacten', wat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten. Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio's of landen waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld op basis van objectieve epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af. Reizigers die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en quarantaine te ondergaan. Voor groene zones tenslotte zullen geen beperkingen worden opgelegd.