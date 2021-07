Het parket Halle-Vilvoorde gaat ook luchtvaartmaatschappijen vervolgen als zij niet controleren of hun passagiers in het bezit zijn van een correct ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) of hen laten instappen zonder een dergelijk PLF. Reizigers krijgen een minnelijke schikking van 250 euro voorgeschoteld.

Volgens het parket heeft een aantal luchtvaartmaatschappijen de voorbije maanden al een waarschuwing gekregen. 'Als ze nu nog in de fout gaan, zullen ze gedagvaard worden voor de politierechtbank en riskeren ze boetes tot 48.000 euro', zegt procureur Ine Van Wymersch.

Reizen naar het buitenland is sinds 19 april weer mogelijk, maar bij terugkeer moet de reiziger een Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

'Een belangrijk punt in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus is het grondig controleren van reizigers die ons land verlaten en binnenkomen', zegt procureur Ine Van Wymersch. 'In de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid bij elke reiziger zelf om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de nodige documenten correct in te vullen en bij zich te hebben, maar ook de vervoerders dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Het ministerieel besluit voorziet dat zij moeten controleren of hun passagiers in orde zijn met de nodige documenten.'

Luchtvaartmaatschappijen moeten dus zowel bij het inschepen als bij aankomst controleren of hun passagiers een correct ingevuld PLF bij hebben. Wie het formulier niet heeft, mag niet inschepen.

'Uit controleacties is gebleken dat de overgrote meerderheid van de duizenden reizigers die dagelijks de luchthaven van Zaventem gebruiken, perfect in orde is en alles in het werk stelt om op een veilige manier te reizen', zegt de procureur. 'We stellen evenwel vast dat een aantal vervoerders weinig tot geen controles uitvoeren en hierdoor hun verplichtingen niet nakomen.'

Het college van procureurs-generaal heeft daarom een nieuwe omzendbrief opgesteld, om daaraan paal en perk te stellen. Die omzendbrief voorziet geen waarschuwingen meer, aldus procureur Van Wymersch: 'Het is nu al lange tijd duidelijk dat er verplichtingen verbonden zijn aan reizen. De overheid stelt ook via verschillende kanalen informatie beschikbaar aan de reizigers. Op reis gaan vraagt in coronatijden meer voorbereiding en het naleven van striktere regels dan anders, dat weet inmiddels iedereen'.

Het parket Halle-Vilvoorde gaat nu samen met de politie van de luchthaven gerichte controles doen om zowel de reizigers als de vervoersmaatschappijen te controleren: 'Als verschillende reizigers van een bepaalde vlucht niet beschikken over de verplichte attesten en formulieren, kan dit erop wijzen dat de luchtvaartmaatschappij geen controle van de documenten heeft gedaan of minstens reizigers heeft laten inschepen die niet aan de voorwaarden voldoen'.

Reizigers zonder PLF zullen dan een minnelijke schikking van 250 euro voorgeschoteld krijgen. Als ze die niet betalen, zullen ze gedagvaard worden voor de politierechtbank. Reizigers met en vervalst PLF moeten een minnelijke schikking van 750 euro betalen, zoniet worden ze vervolgd voor de correctionele rechtbank.

'Wanneer we vaststellen dat luchtvaartmaatschappijen nalaten de verplichte controles uit te voeren, zal een vertegenwoordiger van deze maatschappij verhoord worden en zal er een proces-verbaal worden overgemaakt aan het parket', zegt de procureur. 'Het parket zal deze dossiers prioritair behandelen. Als we van oordeel zijn dat er een inbreuk gepleegd werd, zal de maatschappij gedagvaard worden voor de politierechtbank. Zij riskeren geldboetes die kunnen oplopen tot 48.000 euro.'

Een aantal luchtvaartmaatschappijen kreeg de afgelopen maanden al een waarschuwing en werd stellig aangemaand om zich in regel te stellen en de nodige controles daadwerkelijk uit te voeren, klinkt het nog.

