Er komt woensdag geen extra plenaire zitting van het Vlaams Parlement. Verschillende oppositiepartijen hadden aangedrongen op zo'n extra zitting om de regering plenair te kunnen bevragen over de meer dan 100 beslissingen die de Vlaamse regering afgelopen vrijdag heeft genomen en over de verdere opvolging van de coronacrisis. Maar de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD wilde geen extra plenaire zitting. De oppositie reageert misnoegd.

Verschillende oppositiepartijen hadden graag gezien dat het Vlaams Parlement woensdag een extra plenaire vergadering zou organiseren. Zo had SP.A een actuele interpellatie ingediend over de problemen met het systeem van de contactopsporing. Groen wilde daar graag een actualiteitsdebat over.

Daarnaast hadden verschillende oppositiepartijen ook graag nog de kans gehad om de regering te bevragen over de meer dan 100 dossiers die afgelopen vrijdag zijn goedgekeurd op de laatste ministerraad voor het zomerreces.

Boze oppositie

Maar de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD blokten een extra plenaire zitting af. De actuele interpellatie van SP.A over het contactopsporing verhuist naar de commissie Welzijn en de gewone interpellatie van het Vlaams Belang over het dossier van de provinciegouverneurs zal ook behandeld worden in de commissie.

Dit is ongezien en onverdedigbaar middenin de coronacrisis. Jeremie Vaneeckhout (Groen)

De oppositie is niet te spreken over de gang van zaken. 'Wij hadden natuurlijk graag onze actuele interpellatie in de plenaire gesteld en de regering ondervraagd over aantal punten uit regering van vrijdag', zegt SP.A-fractieleider Hannelore Goeman.

Ook Jeremie Vaneeckhout (Groen) betreurt de beslissing: 'Dit is ongezien en onverdedigbaar middenin de coronacrisis. De Vlaming rekent op een Vlaams Parlement dat vol blijft doorwerken in crisistijd'.

'Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen', zegt ook Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. 'Dat de meerderheidspartijen, wetende wat de eerste golf van de coronacrisis heeft aangericht, aan het begin van de tweede golf het parlement in vakantiemodus willen zetten, is totaal onverantwoord en geeft aan dat de urgentie onvoldoende is doorgedrongen. Het virus gaat niet op vakantie, het parlement zou dat evenmin moeten doen.'

Verschillende oppositiepartijen hadden graag gezien dat het Vlaams Parlement woensdag een extra plenaire vergadering zou organiseren. Zo had SP.A een actuele interpellatie ingediend over de problemen met het systeem van de contactopsporing. Groen wilde daar graag een actualiteitsdebat over. Daarnaast hadden verschillende oppositiepartijen ook graag nog de kans gehad om de regering te bevragen over de meer dan 100 dossiers die afgelopen vrijdag zijn goedgekeurd op de laatste ministerraad voor het zomerreces. Maar de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD blokten een extra plenaire zitting af. De actuele interpellatie van SP.A over het contactopsporing verhuist naar de commissie Welzijn en de gewone interpellatie van het Vlaams Belang over het dossier van de provinciegouverneurs zal ook behandeld worden in de commissie. De oppositie is niet te spreken over de gang van zaken. 'Wij hadden natuurlijk graag onze actuele interpellatie in de plenaire gesteld en de regering ondervraagd over aantal punten uit regering van vrijdag', zegt SP.A-fractieleider Hannelore Goeman. Ook Jeremie Vaneeckhout (Groen) betreurt de beslissing: 'Dit is ongezien en onverdedigbaar middenin de coronacrisis. De Vlaming rekent op een Vlaams Parlement dat vol blijft doorwerken in crisistijd'.'Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen', zegt ook Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. 'Dat de meerderheidspartijen, wetende wat de eerste golf van de coronacrisis heeft aangericht, aan het begin van de tweede golf het parlement in vakantiemodus willen zetten, is totaal onverantwoord en geeft aan dat de urgentie onvoldoende is doorgedrongen. Het virus gaat niet op vakantie, het parlement zou dat evenmin moeten doen.'