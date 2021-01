De federale regering en de regeringen van de deelstaten zijn het maandag eens geraakt over een eerste versie van het 'plan voor herstel en veerkracht' en de verdeling van de Europese relancefondsen. Dat hebben premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine (PS) meegedeeld.

België ontvangt 5,95 miljard euro uit het nieuwe Europese relancefonds om het economisch herstel na de coronacrisis te financieren. Maandag hebben de verschillende regeringen in het land een akkoord bereikt over de verdeling van die pot. Het federale niveau ontvangt 1,25 miljard, Vlaanderen 2,25 miljard, Wallonië 1,48 miljard, de Franse Gemeenschap 495 miljoen, Brussel 395 miljoen en de Duitse Gemeenschap 50 miljoen, zo is uit goede bron vernomen.

'Dit is een belangrijke stap voor onze relancestrategie', reageert premier De Croo. 'Het toont aan dat samenwerken in ons land mogelijk is, en dat we zo de toekomst van ons land kunnen vormgeven. We willen een coherent plan ontwerpen dat België in staat stelt om grote uitdagingen aan te gaan, zoals de digitale en ecologische transitie en sociale inclusie.'

'Vreemde Europese logica'

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele vindt het goed dat er akkoord is: 'Het is er niet de tijd naar om onze relance te laten wachten'.

Vlaanderen heeft volgens Diependaele een pakket aan maatregelen ter waarde van 4,3 miljard euro klaar. 'Dat wordt nu volledig uitgevoerd, ongeacht het bedrag dat we van Europa krijgen', aldus de Vlaamse minister.

Diependaele is er naar eigen zeggen zeker van dat de Vlaamse minister-president heeft binnengehaald wat mogelijk was. 'Het mag natuurlijk altijd meer zijn, maar er is nu eenmaal de Belgische realiteit. Veel hangt ook af van de criteria die Europa gebruikte. De toepassing van die verdeelsleutel intra-Belgisch zou ervoor gezorgd hebben dat Vlaanderen maar 40 procent krijgt. Terwijl we de sterkste economie hebben. Europa gebruikt daar een vreemde logica. Sterke economieën trekken de rest immers mee wanneer zij een snel herstel kunnen bewerkstelligen. Daar moet de relance dus als eerste starten'.

'Ik ga ervan uit dat het deel dat als voorafname naar federaal gaat, ook voor het gros in Vlaanderen wordt geïnvesteerd. De gangbare verdeelsleutel daar is 60 procent voor Vlaanderen', aldus Diependaele.

