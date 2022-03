'Deze energiecrisis laat nog maar eens zien dat we nu echt een prioriteit moeten maken van hernieuwbare energie', schrijft Anuna De Wever namens Youth for Climate in een reactie op het energieakkoord dat de federale regering vorige week bereikte.

Het energiepakket dat de federale regering vorige week vrijdag goedgekeurd heeft, toont nog maar eens aan wat er gebeurt als we niet snel meer radicale stappen nemen weg van fossiele brandstoffen. Nog maar eens zijn het de burgers die de hoge facturen moeten betalen, en zijn het de industrie en de grote vervuilende bedrijven die de dans ontspringen.

De vervuilende industrie, die al decennialang verantwoordelijk is voor dit soort van crises, zou nu écht de kost moeten betalen, en politici moeten daar harder in zijn. Dit gaat enkel en alleen over verantwoordelijkheid.

Regering zit met zware erfenis omdat er jarenlang niets gebeurd is op vlak van hernieuwbare energie.

Als we kijken naar de subsidies die er nu in het leven geroepen zijn, dan zien we uiteraard dat het vandaag nodig is om de mensen te helpen die door deze energiecrisis getroffen worden. Voor veel huishoudens zijn de facturen de laatste weken en maanden helemaal onbetaalbaar geworden. Doordat er jarenlang niets is gebeurd op vlak van hernieuwbare energie en duurzaamheid zit deze regering met een zware erfenis, waar veel politici mee verantwoordelijk voor zijn. Dat maakt dat deze subsidies nodig zijn door de situatie waar we ons nu in bevinden.

De prioriteit moet nu zijn om deze subsidies zo snel mogelijk uit te faseren, en het geld aan te wenden voor de transitie naar hernieuwbare energie. Een onderwerp dat gelukkig, voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis, wél als prioritair wordt gezien door de federale regering.

Verder moet ook het sociaal tarief worden uitgebreid, en dit kan gebeuren door vermogensbelastingen of het belasten van overwinsten van bedrijven, aangezien het totaal abnormaal is dat er momenteel bedrijven zijn die winst uit deze crisis halen, terwijl er zo veel mensen zijn die hun energierekeningen niet kunnen betalen.

Een ander element, waar momenteel niet genoeg bij wordt stilgestaan, is de manier waarop we in België minder energie kunnen verbruiken als we het stedenbouwkundig model onder handen nemen. Het verspreide wonen en feit dat er decennia ongeveer overal gebouwd kon worden, gaat samen met een hoog energieverbruik, en een hoge CO2-uitstoot. We moeten daarom meer inzetten op de vergroening van steden, en het uitdoven van verkavelingen en lintbebouwing.

Ook in de landbouw gebruiken we enorm veel energie die we zouden kunnen besparen als we meer werk zouden maken van duurzame fundamenten. Maar ook hier gaat het om maatregelen die nooit als prioritair werden gezien, waardoor we dus in de situatie van vandaag terecht komen.

Een laatste punt dat Youth For Climate opviel was het verschil in tegemoetkoming tussen het federaal en Vlaams niveau. Naast het miljardenakkoord federaal, heeft Vlaanderen maar 218 miljoen euro uitgetrokken. Het is weer heel teleurstellend om te zien dat volgend op het Vlaamse, asociale en niet ambitieus klimaatplan, ook duidelijk geen prioriteit wordt gemaakt van de nodige tegemoetkomingen voor miljoenen mensen in België.

We hebben meer dan twee jaar geleden een klimaatactieplan opgesteld door leiding van Leo Van Broeck en Jean-Pascal Van Ypersele met meer dan 100 andere experten. In dit plan staan er ook veel nodige maatregelen die we moeten nemen in België om cruciale zaken als hernieuwbare energie, onze economie en onze landbouw duurzaam en regeneratief te maken. Het wordt hoog tijd dat dit plan serieus wordt genomen.

Youth for Climate houdt op vrijdag 25 maart een nieuwe klimaatmars.

Het energiepakket dat de federale regering vorige week vrijdag goedgekeurd heeft, toont nog maar eens aan wat er gebeurt als we niet snel meer radicale stappen nemen weg van fossiele brandstoffen. Nog maar eens zijn het de burgers die de hoge facturen moeten betalen, en zijn het de industrie en de grote vervuilende bedrijven die de dans ontspringen. De vervuilende industrie, die al decennialang verantwoordelijk is voor dit soort van crises, zou nu écht de kost moeten betalen, en politici moeten daar harder in zijn. Dit gaat enkel en alleen over verantwoordelijkheid. Als we kijken naar de subsidies die er nu in het leven geroepen zijn, dan zien we uiteraard dat het vandaag nodig is om de mensen te helpen die door deze energiecrisis getroffen worden. Voor veel huishoudens zijn de facturen de laatste weken en maanden helemaal onbetaalbaar geworden. Doordat er jarenlang niets is gebeurd op vlak van hernieuwbare energie en duurzaamheid zit deze regering met een zware erfenis, waar veel politici mee verantwoordelijk voor zijn. Dat maakt dat deze subsidies nodig zijn door de situatie waar we ons nu in bevinden. De prioriteit moet nu zijn om deze subsidies zo snel mogelijk uit te faseren, en het geld aan te wenden voor de transitie naar hernieuwbare energie. Een onderwerp dat gelukkig, voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis, wél als prioritair wordt gezien door de federale regering. Verder moet ook het sociaal tarief worden uitgebreid, en dit kan gebeuren door vermogensbelastingen of het belasten van overwinsten van bedrijven, aangezien het totaal abnormaal is dat er momenteel bedrijven zijn die winst uit deze crisis halen, terwijl er zo veel mensen zijn die hun energierekeningen niet kunnen betalen. Een ander element, waar momenteel niet genoeg bij wordt stilgestaan, is de manier waarop we in België minder energie kunnen verbruiken als we het stedenbouwkundig model onder handen nemen. Het verspreide wonen en feit dat er decennia ongeveer overal gebouwd kon worden, gaat samen met een hoog energieverbruik, en een hoge CO2-uitstoot. We moeten daarom meer inzetten op de vergroening van steden, en het uitdoven van verkavelingen en lintbebouwing. Ook in de landbouw gebruiken we enorm veel energie die we zouden kunnen besparen als we meer werk zouden maken van duurzame fundamenten. Maar ook hier gaat het om maatregelen die nooit als prioritair werden gezien, waardoor we dus in de situatie van vandaag terecht komen. Een laatste punt dat Youth For Climate opviel was het verschil in tegemoetkoming tussen het federaal en Vlaams niveau. Naast het miljardenakkoord federaal, heeft Vlaanderen maar 218 miljoen euro uitgetrokken. Het is weer heel teleurstellend om te zien dat volgend op het Vlaamse, asociale en niet ambitieus klimaatplan, ook duidelijk geen prioriteit wordt gemaakt van de nodige tegemoetkomingen voor miljoenen mensen in België. We hebben meer dan twee jaar geleden een klimaatactieplan opgesteld door leiding van Leo Van Broeck en Jean-Pascal Van Ypersele met meer dan 100 andere experten. In dit plan staan er ook veel nodige maatregelen die we moeten nemen in België om cruciale zaken als hernieuwbare energie, onze economie en onze landbouw duurzaam en regeneratief te maken. Het wordt hoog tijd dat dit plan serieus wordt genomen. Youth for Climate houdt op vrijdag 25 maart een nieuwe klimaatmars.