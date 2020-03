In het Koninklijk Paleis in Brussel heeft Sophie Wilmès dinsdag de eed afgelegd als premier van een minderheidsregering met volheid van bevoegdheden.

Zoals bekend zal de opdracht van de regering evenwel beperkt worden tot het nemen van maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen op gezondheids- en economisch vlak.

Die opdracht is bovendien beperkt in de tijd. In eerste instantie tot drie maanden, maar de opdracht kan worden verlengd tot zes maanden. Voor andere bevoegdheidsdomeinen zal de regering blijven functioneren als een regering in lopende zaken.

Na Sophie Wilmès legden ook de verschillende ministers de eed af. Koens Geens (CD&V) blijft op post als vicepremier en minister van Justitie en Europese Zaken, Alexander De Croo (Open Vld) als vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, David Clarinval (MR) als vicepremier en minister van Begroting en Ambtenarenzaken, Pieter De Crem (CD&V) als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Maggie De Block (Open Vld) als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie, Daniel Bacquelaine (MR) als minister van Pensioenen, Marie Christine Marghem (MR) als minister van Energie, François Bellot (MR) als minister van Mobiliteit, Daniel Ducarme (MR) als minister van Middenstand en Landbouw, Philippe De Backer (Open Vld) als minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Nathalie Muylle (CD&V) als minister van Werk, Economie en Consumenten, en Philippe Goffin (MR) als minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie.

Dinsdagmiddag zal Wilmès het vertrouwen vragen aan de Kamer.

