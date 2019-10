De regering in lopende zaken zal zo goed als zeker beroep aantekenen tegen de beslissing van de Brusselse kortgedingrechter die de Belgische staat verplicht om een Belgische Syriëstrijdster en haar twee kinderen terug naar België te halen. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De vrouw zit sinds februari 2018 met haar twee kinderen vast in het kamp Al-Roj en wil naar België terugkeren. De Belgische staat krijgt nu 75 dagen om dat voor elkaar te krijgen. De staat kan nog in beroep gaan, maar dat houdt niet tegen dat ze in tussentijd het vonnis moet uitvoeren. Minister Geens zegt dat de staat zo goed als zeker in beroep zal gaan. Een eerdere uitspraak van de rechtbank in een andere zaak stelde dat er geen subjectief recht op terugkeer is. Nu zegt de rechtbank in kort geding dat dat subjectief recht er wel is.

De beroepsprocedure zou duidelijk moeten maken wat nu precies het standpunt is van de rechterlijke macht, zegt de minister. Als de regering het vonnis na 75 dagen niet uitvoert, moet ze dwangsommen betalen. Intussen willen de VS en Irak dat ons land en andere Europese landen hun Syriëstrijders terughalen en in eigen land berechten. Ons land toonde zich tot nu toe voorstander van een berechting in Irak. België en andere Europese landen onderhandelden daarover met de Iraakse autoriteiten. Minister Geens zegt dat de coalitie tegen IS, waar enkele EU-landen van uitmaken, en Irak daarover op 14 november samenzitten in Washington.