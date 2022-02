De ministerraad heeft vrijdag definitief groen licht gegeven voor de verplichte coronavaccinatie voor het zorgpersoneel. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De prikplicht gaat in principe in op 1 juli, maar met die timing kan nog geschoven worden in functie van de epidemiologische situatie.

De regering De Croo kwam in november al overeen om het coronavaccin te verplichten voor zorgpersoneel. Die zou ingaan vanaf 1 januari, met een overgangsperiode van drie maanden. Vanaf 1 april zou wie het vaccin weigert dan ontslagen of zes maanden geschorst worden. De timing was echter lange tijd onduidelijk. De deadline van 1 januari passeerde zonder dat de prikplicht wettelijk werd vastgelegd.

Op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wordt het principe nu in de wet ingeschreven, maar dan met een flexibele timing. De ministerraad zette daarvoor vrijdag het licht op groen. Concreet schuift de startdatum op naar 1 juli. Daar kan echter nog van afgeweken worden, in functie van de evolutie van de pandemie. De overgangsperiode die op 1 april zou ingaan, valt weg.

'Het belangrijkste is dat we voortaan altijd klaarstaan', zegt Vandenbroucke daarover. 'Een essentiële les uit deze crisis is dat de beste voorbereiding cruciaal is om snel te schakelen zodra dat nodig is.'

Adviezen

De minister zal het advies inwinnen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie over de optimale timing, maar ook over de noodzaak en het nut van de prikplicht in de zorg. Ook de RMG en de RAG moeten een advies fomuleren, maar dan over het risico van een heropflakkering van het coronavirus en of dat risico groot genoeg is om een verplichte vaccinatie in de zorg te rechtvaardigen. De adviezen worden op 10 mei overgemaakt aan de regering. Als blijkt dat het niet nodig is, zal de prikplicht niet in werking treden op 1 juli en uitgesteld worden tot een later te bepalen datum, klinkt het. Vandenbroucke blijft wel benadrukken dat het esssentieel is dat wie in de zorg werkt zich laat vaccineren. 'We willen dat patiënten in een ziekenhuis en inwoners van woonzorgcentra zich zo veilig mogelijk voelen tijdens hun verblijf. En we willen dat zoveel mogelijk handen beschikbaar blijven om hen te verzorgen.'

'Zal druk verhogen'

De christelijke vakbond ACV riep de regering deze week nog op om nog eens grondig na te denken over de nood aan een prikplicht in de zorg. 'We moeten bijzonder goed opletten met dergelijke beslissingen, want schorsingen of beëindigingen van arbeidsovereenkomsten zullen de druk op het beschikbare personeel nog verder verhogen en een impact hebben op de kwaliteit van de zorgverlening. Ook patiënten lijden daaronder', waarschuwde Stijn Gryp, het hoofd van de dienst onderneming bij ACV, woensdag tijdens een hoorzitting over de algemene verplichting van het coronavaccin in de commissie Gezondheid van de Kamer.

