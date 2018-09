Regering stelt sluiting zeven asielcentra uit

De nood­opvangcentra van Helchteren, Scherpenheuvel en Westakker zouden op 30 september de deuren sluiten, die van Doornik, Namen, Sainte-Ode en Aarlen op 30 december. 'Maar omdat de instroom van asielzoekers sinds de zomer weer gevoelig is ­gestegen, is beslist om het afbouwplan enkele maanden uit te stellen', klinkt het bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'Maar het is niet de bedoeling dat we daar transmigranten gaan onderbrengen.'