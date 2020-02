Om de Europese klimaatdoelen 2020 te behalen, rekent federaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR) op drie nieuwe windmolenparken in de Noordzee. Het probleem: die draaien pas eind dit jaar op volle toeren. Dat schrijft De Morgen donderdag.

In een rapport waar Groen de hand op kon leggen en dat De Morgen kon inkijken, wijst de overheidsdienst Economie op het probleem. Marghem houdt in haar berekening te weinig rekening met de oplevering van de drie nieuwe windmolenparken in de Noordzee, luidt het. 'Die zijn pas in 2021 helemaal operationeel', stelt de dienst. Hun productie kan dus niet zomaar meegeteld worden voor de 2020-doelen.

In de strijd tegen de klimaatopwarming eist Europa dat België tegen 2020 zijn energieproductie uit groene stroom verhoogt tot 13 procent van de totale capaciteit. Marghem heeft zich altijd sterk gemaakt dat het federale niveau deze doelstelling zal halen. Maar zonder de drie nieuwe windmolenparken komt ze goed 1.500 gigawattuur (GWh) aan groene energie te kort. Dit komt overeen met het gemiddeld elektriciteitsverbruik van 425.000 gezinnen.

Engagementen zullen worden nagekomen, zegt minister Marghem

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) gelooft dat de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie voor dit jaar kunnen worden gehaald. Dat heeft ze donderdag in de Kamer geantwoord op vragen van Tinne Van der Straeten (Groen). Marghem zegt ook in contact te staan met de betrokken spelers om de uitbreiding van de windmolenparken op zee die voor 2030 is gepland, te versnellen.

In de strijd tegen de klimaatopwarming eist Europa dat België tegen 2020 zijn energieproductie uit groene stroom verhoogt tot 13 procent van de totale capaciteit. Volgens een rapport van de FOD Economie houdt minister Marghem in haar berekeningen echter rekening met drie windmolenparken op zee die vandaag nog niet draaien. Hun productie mag dus niet worden meegerekend.

In de plenaire Kamer hield minister Marghem echter de boot af. 'Het jaar 2020 is nog maar net begonnen en we moeten tegen het einde van het jaar zien wat de productie uit wind was en hoeveel de gezinnen hebben verbruikt'. Ze merkte ook op dat er drie windmolenparken worden afgewerkt. Het eerste is operationeel in het tweede trimester en de twee anderen volgen eind dit jaar. 'We denken daarom de vooropgestelde doelen te kunnen halen'. Overigens wees de minister er op dat Vlaanderen en Brussel hun doelstellingen niet halen, maar Wallonië wel. Dat overschot moet in staat zijn het verschil te compenseren, luidde het.

Van der Straeten lanceerde nog een oproep aan de minister om sneller te gaan met de bouw van nieuwe windmolenparken op zee. Vandaag is voorzien dat er tegen 2030 een extra zone van iets meer dan 280 vierkante kilometer komt in de Noordzee. De windmolens moeten in totaal 4 gigawatt aan energie opwekken. Volgens het groene Kamerlid moet die bouw vijf jaar worden versneld. 'De sector is daar klaar voor'.

Marghem wilde zich niet op een termijn laten vastpinnen, maar gaf wel aan in contact te staan met de betrokken spelers (de operatoren en Elia) om sneller te gaan. 'Hoe sneller we gaan, hoe vlugger we onze doelstellingen halen', luidde het.

