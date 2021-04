De komende jaren worden in België 2 à 3 nieuwe gascentrales gebouwd. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Millieuorganisaties noemen de beslissing 'onaanvaardbaar', de elektriciteitsbedrijven vinden dat de regering 'te krap' zit met hooguit drie gascentrales.

De nieuwe gascentrales moeten er voor zorgen dat het licht blijft branden als in 2025 de kerncentrales sluiten, en dat ons land de overstap naar hernieuwbare energie kan maken.

De ministerraad keurde het wettelijk kader goed voor het CRM-mechanisme, oftewel het capaciteitsvergoedingsmechanisme: het steunsysteem voor investeerders in extra productiecapaciteit. Die steun zal worden toegekend via een veiling. Tinne Van der Straeten (Groen), federaal minister van Energie, wil via dat kader de bouw van gascentrales rendabel maken.

Drie tot vier jaar

De regering heeft vrijdag het volume vastgelegd voor de veiling in oktober. Het gaat om steun voor de bouw van productie die tot vier jaar nodig heeft om gebouwd te worden, bijvoorbeeld gascentrales. Maar ook andere technologie komt in aanmerking. In oktober wordt steun toegekend voor 2,3 GW. Daarbij wordt het aantal nieuwe gascentrales beperkt tot een minimum. Concreet zullen twee tot maximum drie gascentrales worden gebouwd, elk goed voor zowat 800 MW of de capaciteit van een middelgrote kerncentrale. Wie het laagste biedt op de veiling, kan dan gaan bouwen als de nodige vergunningen binnen zijn.

Reacties: 'Onaanvaardbaar' tot 'Te krap'

Op de bouw van gascentrales komt kritiek van milieugroepen die 'geen fossiel gas' voor de productie van elektriciteit willen. Ze manifesteerden onder meer voor het partijkantoor van Groen.

Ook na de bekendmaking van de beslissing reageerden ze afwijzend. Subsidies voor fossiele brandstoffen kunnen we 'onmogelijk aanvaarden', aldus milieubewegingen Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie in een gemeenschappelijk bericht.

'Dit is een gemiste kans om radicaal in te zetten op innovatieve technologieën zoals vraagsturing en een versnelde uitbouw van hernieuwbare energie', aldus de milieuorganisaties. Dat er maar 2 à 3 nieuwe centrales bijkomen, in plaats van het dubbele waar eerder sprake van was, is een 'verdienstelijke beperking van de schade', klink het nog. De milieubewegingen wijzen vooral met een beschuldigende vinger naar de vorige regering.

Febeg, de federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vindt de bouw van 2 à 3 nieuwe gascentrales dan weer 'te krap' om de uitstap uit kernenergie te compenseren.

'Het vervangen van 6 GW aan nucleaire capaciteit door 2,3 GW aan gascentrales is krap', zegt Marc Van den Bosch, topman van Febeg. In 2024 wordt wel nog 1,4 GW extra capaciteit geveild. 'Maar dan is het laat voor de bouw van grootschalige productie'.

Volgens de sector was het realistischer geweest om 3 à 4 nieuwe gascentrales te bouwen. 'We hadden gehoopt op 3 à 3,5 GW aan capaciteit'. De stroomproducenten vrezen dan ook dat België zich bij krapte 'wel heel erg afhankelijk van het buitenland maakt' voor zijn energiebevoorrading.

