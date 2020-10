Aan het einde van een lang debat over de regeringsverklaring heeft premier Alexander De Croo meerderheid en oppositie opgeroepen om hun tegenstellingen niet op de spits te drijven. Conflict is eigen aan een democratie, zei De Croo, maar volgens hem is er de voorbije jaren 'een overkill' aan conflict geweest. 'Laat ons inzetten op samenwerking.'

Het Kamerdebat over de regeerverklaring, dat vanwege corona en de nodige plaats tussen de parlementsleden uitzonderlijk in het Europees Parlement werd gehouden, duurde vrijdag meer dan 15 uur. De grotere oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA legden de verschillende sprekers van de meerderheidspartijen het vuur aan de schenen met een waterval aan vragen. De kleinere partijen, SP.A, cdH, DéFI en onafhankelijke Jean-Marie Dedecker, kwamen daarom pas laat vrijdagavond en -nacht aan het woord.

Het was al voorbij middernacht toen cdH-fractieleidster Cathérine Fonck het spreekgestoelte kon betreden. Op de repliek van premier De Croo was het uiteindelijk wachten tot 2.15 uur. De premier ging in op een aantal veelgehoorde opmerkingen van de oppositie. Hij begon met die rond de zogenaamde bijdrage van de 'sterkste schouders'. 'Waarom zoveel nervositeit?', zei De Croo. 'We hebben de voorbije zes maanden aan de bevolking uitzonderlijke dingen gevraagd. Is het dan onlogisch dat je zou vragen om op zo'n uitzonderlijk moment een uitzonderlijke stap te zetten? Zelfs als liberaal verdedig ik zoiets. Maar natuurlijk moet je zorgen dat je het ondernemerschap niet raakt en de middenklasse niet schaadt'.

'We gaan het doen', zei De Croo over de kernuitstap. Het probleem in dat dossier is volgens hem het continue stop and go-beleid van de voorbije jaren. 'We doen dat met aandacht voor betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid. Ik ga niet aanvaarden dat onze industrie in de problemen komt', zei De Croo. 'Men moet stoppen met onzekerheid te zaaien.'

De taak van de oppositie is om oppositie te voeren, zei De Croo. Maar de verschillen zijn volgens de premier 'niet zo groot'. Niemand is tegen een verhoging van de pensioenen, iedereen wil ooit uit kernenergie stappen en wil meer mensen aan de slag. 'Laten we het conflict niet kunstmatig voeden', aldus De Croo.

Zaterdag om 15 uur komt de Kamer terug bijeen. Dan krijgen de fracties een laatste repliek. Daarna volgt de vertrouwensstemming. (Belga)