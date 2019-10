De regering komt na een maand al terug op het miljoenencontract dat ze sloot voor de vipvliegtuigen waarmee de ministers en de koning vliegen. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Begin vorige maand gaf de federale ministerraad groen licht om het contract voor de zogeheten witte vloot toe te kennen aan Abelag Aviation. De huur van twee luxevliegtuigen zou 124 miljoen euro kosten, verspreid over twaalf jaar.

Een van de andere kandidaten, Flying Group, stapte meteen naar de Raad van State omdat volgens hem meerdere fouten waren gemaakt bij de toekenning van het contract. De zaak moest vrijdag voorkomen voor de Raad van State. Maar Defensie heeft de andere partijen al laten weten dat ze de beslissing intrekt.

Hoe het verder moet met het miljoenencontract wil het kabinet-Reynders niet kwijt. Het wil niet eens bevestigen dat de beslissing wordt ingetrokken, hoewel dat al officieel is meegedeeld aan de Raad van State. 'Wij kunnen niets zeggen over de inhoud van de lopende procedure', luidt het. Het kabinet geeft wel aan dat in de procedure is opgeworpen dat Defensie niet goed zou hebben gemotiveerd waarom Abelag het contract in de wacht sleepte.

Een ander pijnpunt dat Flying Group zou hebben aangehaald, is dat de regering zou hebben ingestemd met een abnormaal lage prijs. Defensie zou ook hebben nagelaten de betrouwbaarheid te controleren van de vliegtuigmaatschappijen die kandidaat waren om de vliegtuigen te leveren. Dat was om veiligheidsredenen nochtans aangewezen.