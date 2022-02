Het kernkabinet van de federale regering is het maandagnacht eens geraakt over een arbeidsdeal. Het grootste discussiepunt was het statuut van platformwerknemers.

Het akkoord bevat een pak maatregelen die er mee voor moeten zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt.

Op tafel lag een rist voorstellen rond avondwerk in de e-commerce, de vierdagenweek, de deconnectie en opleiding.

Vierdagenweek

Voor mensen die dat willen komt er de mogelijkheid om meer uren per dag te werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd. Er komt ook de mogelijkheid om de ene week wat meer te werken en de andere week wat minder. Dat kan bijvoorbeeld mogelijkheden creëren voor mensen in een situatie van co-ouderschap.

Opleiding

Het recht op opleiding wordt uitgebreid. Veel aandacht gaat ook naar opleiding en een betere begeleiding bij ontslag. Zo zullen werknemers al tijdens hun opzegperiode aan de slag kunnen bij een andere werkgever. Bij mensen met een lange opzegperiode zal er extra worden ingezet op outplacement.

Platformeconomie

Het dossier rond de platformeconomie bleek een hardnekkig struikelblok in de onderhandelingen, maar uiteindelijk raakte het kernkabinet het toch eens. Centraal stond de vraag naar duidelijkere normen voor de arbeidswetgeving waarop rechters kunnen steunen wanneer koeriers van platformen zoals UberEats, Deliveroo en TakeAway hun statuut ter discussie stellen. Platformen kunnen zowel met werknemers als zelfstandigen blijven werken.

E-commerce

De federale regering zet een belangrijke stap voor de Belgische e-commerce. Bedrijven krijgen voortaan meer mogelijkheden om medewerkers flexibel in te zetten in functie van e-commerce. Het gaat om pilootprojecten waarbij bedrijven sneller nieuwe arbeidsorganisaties kunnen testen met vrijwillige werknemers. Na afloop worden die dan geëvalueerd samen met de sociale partners.

Ook avondwerk kan met de nieuwe arbeidsdeal iets soepeler georganiseerd worden, mits steeds het akkoord van een vakbond.

Voorts zijn ook nog verdere maatregelen in voorbereiding die een grotere autonomie aan de deelstaten moeten geven op het vlak van de beschikbaarheid van werkzoekenden en er komt er een versterkte monitoring van de oorzaken van knelpuntberoepen en diversiteit in sectoren en bedrijven.

