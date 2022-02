Het kernkabinet van de federale regering is het maandagnacht eens geraakt over een arbeidsdeal. Voka en Unizo spreken van een gemiste kans.

Het akkoord bevat een pak maatregelen die er mee voor moeten zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt.

Op tafel lag een rist voorstellen rond avondwerk in de e-commerce, de vierdagenweek, de deconnectie en opleiding.

Vierdagenweek

Voor mensen die dat willen komt er de mogelijkheid om meer uren per dag te werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd. Er komt ook de mogelijkheid om de ene week wat meer te werken en de andere week wat minder. Dat kan bijvoorbeeld mogelijkheden creëren voor mensen in een situatie van co-ouderschap.

Opleiding

Het recht op opleiding wordt uitgebreid. Veel aandacht gaat ook naar opleiding en een betere begeleiding bij ontslag. Zo zullen werknemers al tijdens hun opzegperiode aan de slag kunnen bij een andere werkgever. Bij mensen met een lange opzegperiode zal er extra worden ingezet op outplacement.

Platformeconomie

Het dossier rond de platformeconomie bleek een hardnekkig struikelblok in de onderhandelingen, maar uiteindelijk raakte het kernkabinet het toch eens. Centraal stond de vraag naar duidelijkere normen voor de arbeidswetgeving waarop rechters kunnen steunen wanneer koeriers van platformen zoals UberEats, Deliveroo en TakeAway hun statuut ter discussie stellen. Platformen kunnen zowel met werknemers als zelfstandigen blijven werken.

E-commerce

De federale regering zet een belangrijke stap voor de Belgische e-commerce. Bedrijven krijgen voortaan meer mogelijkheden om medewerkers flexibel in te zetten in functie van e-commerce. Het gaat om pilootprojecten waarbij bedrijven sneller nieuwe arbeidsorganisaties kunnen testen met vrijwillige werknemers. Na afloop worden die dan geëvalueerd samen met de sociale partners.

Ook avondwerk kan met de nieuwe arbeidsdeal iets soepeler georganiseerd worden, mits steeds het akkoord van een vakbond.

'Onvoldoende'

Volgens Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, weegt de arbeidsdeal veel te licht. 'De arbeidsdeal biedt geen oplossingen voor de vele ondernemingen die vandaag schreeuwen om nieuwe medewerkers', zo luidt het. Bovendien ziet de organisatie wel extra flexibiliteit en sociale rechten voor werknemers, maar niet voor werkgevers. 'Individuele werknemers krijgen er meer flexibiliteit bij door de mogelijke vierdagenweek, de week-om-weekregeling en het recht op deconnectie. Maar die flexibiliteit geldt niet voor de werkgevers', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. 'Deze maatregelen zullen niet leiden tot meer jobs, maar wel tot een moeilijkere arbeidsorganisatie voor de werkgever.'

Wel erkent het ondernemingsnetwerk dat er 'een eerste aanzet' wordt gegeven om de achterstand op het vlak van e-commerce in te lopen. Ook het activerend ontslagrecht, waarbij iemand tijdens de opzegperiode een opleiding mag volgen, wordt positief onthaald.

Ook zelfstandigenorganisatie Unizo vindt de arbeidsdeal 'onvoldoende om de tewerkstellingsdoelstelling van 80 procent te behalen'. De zelfstandigenorganisatie vreest vooral dat voortaan elke zelfstandige die via een platform werkt, zal moeten bewijzen dat hij wel degelijk zelfstandige en geen werknemer is. 'Het voorstel gaat voorbij aan het feit dat platformeconomie geen sector is, maar een instrument waar elke economische sector in meer of mindere mate gebruik van maakt', klinkt het. De uitwerking rond de vierdaagse werkweek, het activerend ontslagrecht en de transitietrajecten zijn dan weer wel evenwichtig en spelen in op de huidige tijdsgeest', zegt Unizo.

