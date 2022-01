De kern van de federale regering is het vrijdag eens geraakt over een budgettair pad waarbij de uitgaven voor Defensie tegen 2030 zullen opgetrokken worden tot 1,54 procent van het bbp. Dat maakte minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) bekend. Het punt wordt volgende vrijdag bevestigd in de ministerraad.

Minister Dedonder kreeg de opdracht om de 'Strategische Visie' - die de contouren van de Belgische Defensie tegen 2030 schetst - te actualiseren. Het dossier raakte niet meer voor het einde van vorig jaar afgehandeld en passeerde vrijdag terug opnieuw in de kern. De Vivaldi-regering engageerde zich eerder om die Strategische Visie, die in 2016 door de regering-Michel werd goedgekeurd, te herzien. Tegelijkertijd moest ook de militaire programmeringswet worden geactualiseerd, die zorgde voor aanzienlijke investeringen in militair materiaal tijdens de vorige legislatuur (F-35-gevechtsvliegtuigen, drones, schepen en gepantserde voertuigen). De ministerraad bereikte op 23 juli overeenstemming over de tien 'leidende principes' voor de actualisering van die Strategische Visie. Die bevestigen in hoofdzaak de hoofdtaken van het leger (collectieve verdediging, collectieve veiligheid en bescherming van Belgische onderdanen in het buitenland), en leggen onder meer de nadruk op het definiëren van een evenwicht tussen capaciteiten, infrastructuur, personeel en operaties. Volgens informatie die eind december uitlekte, was er sprake van een voorstel om de defensie-uitgaven tegen 2030 'naar 1,6%' van het bruto binnenlands product (bbp) te verhogen. De NAVO wil dat haar lidstaten in 2024 2% besteden. Die verhoging van het defensiebudget moet het mogelijk maken om het personeel - militair en burger - van het departement beter te betalen, maar ook om nieuwe wapensystemen aan te kopen, en in het bijzonder luchtafweerraketten. De voorstellen van de minister voorzien echter niet in de aankoop van de elf extra Amerikaanse gevechtsvliegtuigen van het type F-35 (45 in plaats van de 34 die in oktober 2018 zijn besteld) die door de NAVO zijn besteld, noch in de bewapening van de vier Male-drones ('Medium Altitude Long Endurance') MQ-9B SkyGuardian waarvan de levering wordt verwacht tegen 2024, vernam Belga destijds.