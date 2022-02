Behalve een akkoord om de energiefactuur van de gezinnen te verlichten, heeft de federale regering ook een akkoord gesloten over een "minitaxshift". Het gaat om een bijkomende "booster voor de koopkracht", aldus premier Alexander De Croo (Open Vld). De focus ligt daarbij op lage- en middeninkomens.

De taxshift bestaat uit een verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid: een crisisbijdrage die dateert uit 1994. Concreet zullen werknemers die minder verdienen dan 3.500 euro bruto per maand ongeveer 100 euro minder moeten bijdragen, aldus minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Daarnaast pakt de regering ook het probleem van de "promotieval" bij lagere lonen aan. De verlaging van de belastingen zal onder meer worden gecompenseerd met extra heffingen. Zo voert de regering een vliegtaks in op alle vertrekkende passagiersvluchten. Voor bestemmingen op minder dan 500 kilometer gaat het om 10 euro, voor reisdoelen die verder weg liggen gaat het om 2 euro (binnen Europa) of 4 euro (buiten Europa). Ook komen er hogere accijnzen op sigaretten, sigaren en roltabak.

Daarnaast gaat de regering ook geld zoeken bij een hervorming van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het gaat om kortingen op het belastingsvoorschot dat werkgevers inhouden van het loon van hun werknemers, die onder meer van toepassing zijn bij startende ondernemingen, in nacht- en ploegenarbeid of voor onderzoek en ontwikkeling.

De regering gaat het systeem aanpassen door "onduidelijke criteria helder te maken" en een "systematisch controlebeleid" te voeren. Een recent rapport van het Rekenhof had namelijk pijnpunten blootgelegd, benadrukt het kabinet-Van Peteghem.

Op termijn is het de bedoeling van de regering om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid volledig te laten uitdoven. Dat zou volgens Van Peteghem kunnen gebeuren in een "bredere fiscale hervorming" en zou neerkomen op een jaarlijkse vermindering van de bijdragen met "maximaal 731 euro".

Tot slot sleutelt de regering ook aan de werkbonus: een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor wie werkt. Daarbij wordt de bovengrens voor wie in aanmerking komt voor de werkbonus opgetrokken van 2.772 euro naar 2.841 euro, aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dat zal er voor zorgen dat het inkomen van die groep werknemers op jaarbasis minstens 160 euro netto stijgt. Voor wie aan de 2.841 euro komt, wordt dat zelfs een stijging met 278 euro, aldus Vandenbroucke. "Zo willen we extra belonen wie werkt."

De taxshift bestaat uit een verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid: een crisisbijdrage die dateert uit 1994. Concreet zullen werknemers die minder verdienen dan 3.500 euro bruto per maand ongeveer 100 euro minder moeten bijdragen, aldus minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Daarnaast pakt de regering ook het probleem van de "promotieval" bij lagere lonen aan. De verlaging van de belastingen zal onder meer worden gecompenseerd met extra heffingen. Zo voert de regering een vliegtaks in op alle vertrekkende passagiersvluchten. Voor bestemmingen op minder dan 500 kilometer gaat het om 10 euro, voor reisdoelen die verder weg liggen gaat het om 2 euro (binnen Europa) of 4 euro (buiten Europa). Ook komen er hogere accijnzen op sigaretten, sigaren en roltabak. Daarnaast gaat de regering ook geld zoeken bij een hervorming van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het gaat om kortingen op het belastingsvoorschot dat werkgevers inhouden van het loon van hun werknemers, die onder meer van toepassing zijn bij startende ondernemingen, in nacht- en ploegenarbeid of voor onderzoek en ontwikkeling. De regering gaat het systeem aanpassen door "onduidelijke criteria helder te maken" en een "systematisch controlebeleid" te voeren. Een recent rapport van het Rekenhof had namelijk pijnpunten blootgelegd, benadrukt het kabinet-Van Peteghem. Op termijn is het de bedoeling van de regering om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid volledig te laten uitdoven. Dat zou volgens Van Peteghem kunnen gebeuren in een "bredere fiscale hervorming" en zou neerkomen op een jaarlijkse vermindering van de bijdragen met "maximaal 731 euro". Tot slot sleutelt de regering ook aan de werkbonus: een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor wie werkt. Daarbij wordt de bovengrens voor wie in aanmerking komt voor de werkbonus opgetrokken van 2.772 euro naar 2.841 euro, aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dat zal er voor zorgen dat het inkomen van die groep werknemers op jaarbasis minstens 160 euro netto stijgt. Voor wie aan de 2.841 euro komt, wordt dat zelfs een stijging met 278 euro, aldus Vandenbroucke. "Zo willen we extra belonen wie werkt."