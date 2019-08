Red Lions-doelman Vincent Vanasch: 'Héérlijk om die Nederlanders zo boos te zien'

De Belgische hockeyploeg voelt zich klaar voor het EK in eigen land. Er staat tenslotte een muur in de goal: Vincent 'The Wall' Vanasch legt de lat hoog. 'Vanaf nu is alleen goud goed genoeg.'

Vincent Vanasch © Jelle Vermeersch

De Red Lions waren de Sportploeg van 2018. Op hun niveau zijn ze sportidolen geworden, maar hockey is daarom nog geen voetbal. Op de terreinen van Royal Beerschot Hockey Club in Kontich, waar de nationale ploeg traint, heeft ook een jeugdkamp plaats. In de cafetaria zien de jonge sporters met enige opwinding hoe de Lions aanschuiven voor een sobere lunch - als het Rode Duivels waren geweest, had men dranghekken moeten aanslepen. Vijf minuten later zijn de hockeykampioenen alweer vergeten. Het aangrenzende zwembad opent - en tegen jongedames in badpak kunnen zij niet op.

