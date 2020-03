De windturbines in Vlaanderen hebben een recordmaand achter de rug, onder meer dankzij de verschillende stormen die ons land passeerden. Volgens de Vlaamse Windenergie Associatie kwam de productie in februari overeen met het stroomverbruik van 1,2 miljoen gezinnen.

Zowel de totale productie over de hele maand februari (meer dan dubbel zoveel als in februari 2019) als de productie per windmolen was de hoogste in jaren. De productie piekte vooral bij de doortocht van de stormen Ellen en Jorge, de laatste week van februari.

De cijfers van de Vlaamse Windenergie Associatie gaan alleen over de windturbines op het land in Vlaanderen. Daarvan zijn er volgens gegevens van de Vlaamse overheid iets meer dan 550, goed voor een vermogen van bijna 1.300 megawatt.

Zowel de totale productie over de hele maand februari (meer dan dubbel zoveel als in februari 2019) als de productie per windmolen was de hoogste in jaren. De productie piekte vooral bij de doortocht van de stormen Ellen en Jorge, de laatste week van februari.De cijfers van de Vlaamse Windenergie Associatie gaan alleen over de windturbines op het land in Vlaanderen. Daarvan zijn er volgens gegevens van de Vlaamse overheid iets meer dan 550, goed voor een vermogen van bijna 1.300 megawatt.