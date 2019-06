Een regering van de N-VA en het Vlaams Belang komt er niet, weet de Nederlandse opiniemaker Joshua Livestro. Maar dat Bart De Wever zo uitvoerig praat met extreemrechts, vindt hij schadelijk genoeg. 'Hij maakt extreemrechtse analyses tot onderdeel van het beleid.'

Nee, trots is Joshua Livestro niet meer op zijn advies in 2010 aan de Nederlandse liberaal Mark Rutte (VVD) om in zee te gaan met de extreemrechtse PVV van Geert Wilders. Rutte, samen met Wilders de winnaar van de Nederlandse parlementsverkiezingen dat jaar, vormde een zogenaamde 'gedoogcoalitie': een minderheidsregering van de VVD en het christendemocratische CDA, die in de Nederlandse Tweede Kamer steun kreeg van de PVV. 'Wij haalden onze mosterd in Denemarken', zegt Livestro vanuit het Britse Kanaaleiland Guernsey. Daar woont de voormalige medewerker van de Britse Conservatieve Partij en de rechts-liberale Eurocommissaris Frits Bolkestein vandaag. 'De liberale minister-president Anders Fogh Rasmussen bood, in ruil voor steun, extreemrechts aan om zijn prioriteiten in te schrijven in het regeerakkoord. Centrumrechts zou die dan invullen. Dat "niet samenwerken maar eigenlijk wel samenwerken" was een oplossing voor de opmars van extreemrechts. Enfin, dáchten wij. Het bleek gezichtsbedrog.'

...