Rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar? 'Verzekering schiet doel voorbij', vindt N-VA

Om de rechtspraak toegankelijk te houden, kondigde Geens in zijn grote justitieplan een hervorming van de rechtsbijstandsverzekeringen aan. De regering-Michel raakte het daar eind vorig jaar over eens, maar kwam vervolgens ten val.

Maar CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft het wetsontwerp van justitieminister Geens nu in een wetsvoorstel gegoten en maakt zich sterk dat het binnenkort goedgekeurd wordt.

'Er zal een belastingvermindering van 40 procent worden toegekend op verzekeringspremies tot 310 euro. Dat komt dus neer op 124 euro', aldus Smaers. Voor zo'n premie moet een verzekeraar zijn klanten dekken tot minstens 13.000 euro in burgerlijke zaken, 13.500 euro in strafzaken en 6.750 euro in bouwgeschillen.

'De vrije keuze van advocaat blijft wel gegarandeerd', benadrukt Geens. 'Voor de rechtsbijstandsverzekering wordt per rechtsprestatie een tarief bepaald. Een advocaat krijgt voor elke zaak de keuze om zich daaraan te conventioneren of niet.'

N-VA: 'Beoogde doelpubliek dreigt uit de boot te vallen'

De N-VA-Kamerfractie laat in een reactie zondag weten dat een dergelijke verzekering volgens hen het doel volledig voorbij zou schieten

'In het federaal regeerakkoord van 2014 werd inderdaad overeengekomen dat de rechtsbijstandsverzekering zou worden gepromoot voor personen die geen aanspraak kunnen maken op een zogenaamde 'pro deo'. Heel wat laagverdieners hebben immers net iets teveel bestaansmiddelen om daarvan gebruik te kunnen maken, maar hebben anderzijds te weinig financiële marge om de kosten van een rechtsgeschil te dragen', zo luidt het. 'Minister Geens heeft vanaf 2015 de verzekeringssector en de advocatuur intensief rond de tafel gezet om hen voorwaarden voor een standaardpolis rechtsbijstandsverzekering overeen te laten komen', zegt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

'Die onderhandelingen verliepen zeer moeizaam. In het zomerakkoord van de regering Michel I van 2017 werd intussen overeengekomen dat die standaardpolis zou worden gepromoot met een belastingvermindering.'

Volgens de N-VA wilde Geens in die standaardvoorwaarden onder meer redelijk hoge dekkingsplafonds zien en ook dekking bij echtscheidingsprocedures en bouwgeschillen, maar kunnen die procedures duur uitvallen en zijn ze meestal niet gedekt in een polis rechtsbijstand. 'Heel wat verzekerden hebben ook weinig kans om ooit één van die procedures te moeten voeren.' Tegelijk werd bij de onderhandelingen volgens de partij een grote kans gemist om via deze polis buitengerechtelijke regelingen méér te stimuleren. 'De meeste dossiers zullen nog steeds via advocaten voor de rechtbank komen. Een buitengerechtelijke regeling daarentegen biedt vaak een snellere en goedkopere oplossing voor de verzekerden.'

'Verzekeringsmaatschappijen waarschuwden ons dat de jaarpremie voor een verzekeringsproduct dat aan de gestelde voorwaarden voldoet al gauw 300 euro zou bedragen', vertelt Kamerlid Goedele Uyttersprot. 'De maximale belastingvermindering is 124 euro. Uiteindelijk ligt nu dus een soort standaardpolis voor die door haar breed en klassiek toepassingsgebied eigenlijk vrij duur uitvalt. Het beoogde doelpubliek dreigt met zo'n hoge premie uit de boot te vallen.'

Van Vaerenbergh vult aan: 'N-VA is voorstander van een fiscale stimulans om de toegang tot het recht te verbeteren voor laagverdieners, maar de standaardpolis zoals die nu is uitgewerkt zal volgens ons vooral afgesloten worden door mensen die juist iets méér financiële marge hebben. Die polis schiet dus volgens ons haar doel volledig voorbij. In de regering Michel I waren we bereid om CD&V deze symboolmaatregel te gunnen, maar door de regeringsval laten we onze terechte principiële bezwaren doorwegen.'